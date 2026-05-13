На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок: кількість загиблих зросла, є поранені

Головне:
- Росія масовано атакує Україно дронами
- Під ударом опинився зокрема Захід України
- У Рівному та в області лунають численні вибухи
Окупаційні війська РФ масовано атакують Захід України ударними дронами. Серія потужних вибухів пролунала у Рівному та сусідньому Здолбунові.
Мешканці Рівного повідомляють про звуки вибухів над житловими кварталами. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про те, що частина БпЛА рухаються на місто.
У Рівному після вибухів частина міста залишилася без світла, повідомляє Суспільне.
Згодом Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури є загиблі та поранені.
"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені". - йдеться в повідомленні.
Станом на 15:13 стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих, додав Коваль.
Які нові цілі масованих ударів по Україні переслідує РФ - думка експерта
Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовірно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.
Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.
Повітряна атака РФ 13 травня - що відомо
Як повідомляв Главред, Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні, яку ГУР оцінює як потенційно тривалу та багатохвильову. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.
Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику застосування долнів Shahed. Безпілотники рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Нагадаємо, вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у Києві та Хмельницькій області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Крім того, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
