На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок: кількість загиблих зросла, є поранені

Внаслідок влучання російського дрона загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

У Рівному прогриміли потужні вибухи

Головне:

Росія масовано атакує Україно дронами

Під ударом опинився зокрема Захід України

У Рівному та в області лунають численні вибухи

Окупаційні війська РФ масовано атакують Захід України ударними дронами. Серія потужних вибухів пролунала у Рівному та сусідньому Здолбунові.

Мешканці Рівного повідомляють про звуки вибухів над житловими кварталами. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про те, що частина БпЛА рухаються на місто.

У Рівному після вибухів частина міста залишилася без світла, повідомляє Суспільне.

Згодом Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури є загиблі та поранені.

"Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені". - йдеться в повідомленні.

Станом на 15:13 стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих, додав Коваль.

Шахед / Інфографіка: Главред

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовірно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.

Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.

Повітряна атака РФ 13 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні, яку ГУР оцінює як потенційно тривалу та багатохвильову. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.

Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику застосування долнів Shahed. Безпілотники рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Нагадаємо, вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у Києві та Хмельницькій області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

