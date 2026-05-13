Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

Букмекери змінили свої прогнози після першого півфіналу Євробачення 2026.

Євробачення 2026 — прогнози букмекерів

Вчора, 12 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2026, за результатами якого визначилися 10 фіналістів конкурсу. Про те, як змінилися прогнози букмекерів на гранд-фінал, повідомляє Eurovision World.

У першому півфіналі свої виступи показали потенційні претенденти на перемогу — представники Фінляндії Linda Lampenius і Pete Parkkonen, а також представник Греції Akylas. Незважаючи на те, що лідери зберегли свої позиції в рейтингу, шанси Греції на перемогу почали знижуватися. Єврофани оцінили яскравий виступ фінських учасників вище, ніж легкий та іронічний номер грецького співака.

Хто переможе на Євробаченні — прогноз

Свої позиції покращив представник Ізраїлю. Незважаючи на скандал, який стався під час першого півфіналу, він піднявся на 5-те місце в загальному рейтингу. Нагадаємо, що під час трансляції виступу Noam Bettan було чутно вигуки пропалестинських активістів та свист із залу. Організатори Євробачення 2026 заявили, що вивели з арени людей, які порушували правила поведінки.

Як виглядає номер LELEKA

Що стосується України, то становище LELEKA досі залишається хитким. Незважаючи на те, що букмекери практично не сумніваються у виході нашої країни до фіналу, вчора на Україну чекало неприємне падіння в рейтингу — на 12-те місце. Після першого півфіналу ситуація стабілізувалася, і пісня "Ridnym" повернулася на 11-те місце, так і не зумівши пробитися до десятки найкращих. Ситуація може змінитися після другого півфіналу, коли єврофани нарешті зможуть побачити повноцінний виступ LELEKA.

Leleka, Лелека

Раніше Главред повідомляв, що у Відні офіційно завершився перший етап Євробачення 2026. За підсумками першого півфіналу, в якому взяли участь 17 конкурсантів, за результатами голосування журі та глядачів, визначилися перші щасливчики, які пройшли до гранд-фіналу.

Також представники Фінляндії Лінда Лампеніус і Пете Паркконен, яких букмекери називають головними претендентами на перемогу, виступили в першому півфіналі Євробачення 2026. У найвідповідальніший момент глядачі помітили технічну проблему зі скрипкою скрипальки.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

