Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

Ви дізнаєтеся:
- Відбувся перший півфінал Євробачення
- Як результати змінили позицію України в рейтингу
Вчора, 12 травня, відбувся перший півфінал Євробачення 2026, за результатами якого визначилися 10 фіналістів конкурсу. Про те, як змінилися прогнози букмекерів на гранд-фінал, повідомляє Eurovision World.
У першому півфіналі свої виступи показали потенційні претенденти на перемогу — представники Фінляндії Linda Lampenius і Pete Parkkonen, а також представник Греції Akylas. Незважаючи на те, що лідери зберегли свої позиції в рейтингу, шанси Греції на перемогу почали знижуватися. Єврофани оцінили яскравий виступ фінських учасників вище, ніж легкий та іронічний номер грецького співака.
Свої позиції покращив представник Ізраїлю. Незважаючи на скандал, який стався під час першого півфіналу, він піднявся на 5-те місце в загальному рейтингу. Нагадаємо, що під час трансляції виступу Noam Bettan було чутно вигуки пропалестинських активістів та свист із залу. Організатори Євробачення 2026 заявили, що вивели з арени людей, які порушували правила поведінки.
Що стосується України, то становище LELEKA досі залишається хитким. Незважаючи на те, що букмекери практично не сумніваються у виході нашої країни до фіналу, вчора на Україну чекало неприємне падіння в рейтингу — на 12-те місце. Після першого півфіналу ситуація стабілізувалася, і пісня "Ridnym" повернулася на 11-те місце, так і не зумівши пробитися до десятки найкращих. Ситуація може змінитися після другого півфіналу, коли єврофани нарешті зможуть побачити повноцінний виступ LELEKA.
Раніше Главред повідомляв, що у Відні офіційно завершився перший етап Євробачення 2026. За підсумками першого півфіналу, в якому взяли участь 17 конкурсантів, за результатами голосування журі та глядачів, визначилися перші щасливчики, які пройшли до гранд-фіналу.
Також представники Фінляндії Лінда Лампеніус і Пете Паркконен, яких букмекери називають головними претендентами на перемогу, виступили в першому півфіналі Євробачення 2026. У найвідповідальніший момент глядачі помітили технічну проблему зі скрипкою скрипальки.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
