"Не виступала наживо": фаворитка Євробачення 2026 зробила заяву після звинувачень

Шанувальники конкурсу були спантеличені після публікації відео виступу Фінляндії, знятого із глядацької зали.

Лінда Лампеніус і Пете Паркконен — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лінда Лампеніус

Представники Фінляндії Лінда Лампеніус і Пете Паркконен запалили сцену в першому півфіналі, продемонструвавши потужний виступ. Але раптово в Instagram з'явилося відео з глядацької зали, яке викликало питання у фанатів.

Під час виступу скрипачці довелося неймовірно швидко переміститися з однієї сцени на іншу. Артистка буквально бігла щодуху, в той час як помічник тримав її сукню і в потрібний момент направив її так, щоб Лінда забралася на декорацію і знову почала грати. Така швидкість музикантки захопила єврофанів, які оцінили професіоналізм Лампеніус.

"Чорт, їй би обов'язково поїхати на Олімпіаду, вона просто втекла, ха-ха!"

"Вона побігла, і на підборах? Діва"

"Який приголомшливий забіг!"

Однак шанувальників збентежила одна річ — коли скрипалька щодуху бігла на іншу локацію, мелодія її інструмента на тлі не зупинилася. Фанати задалися питанням, чи грала вона дійсно наживо, адже заради неї порушили правила конкурсу, дозволивши виступити з інструментом. Також коментатори розкритикували вокал Пете Паркконена.

"Скрипка записана заздалегідь… Немає живого виступу, як обіцяли… І вокал слабкий"

"Значить, вона не виступала наживо?"

"Хто грає на скрипці під час бігу?"

Лінда Лампеніус не стала тримати інтригу і прямо відповіла на коментар під відео.

"Так, я дограла решту твору наживо. Частину, де я біжу, я записала", — написала скрипалька.

Незважаючи на підозри, виступ Лінди Лампеніус став одним із найяскравіших моментів першого півфіналу, затьмаривши навіть її партнера Пете Паркконена.

Раніше Главред повідомляв, що перший півфінал Євробачення-2026 ознаменувався скандалом під час виступу представника Ізраїлю. Ситуація загострилася настільки, що в події довелося втрутитися співробітникам поліції.

Також перший півфінал продемонстрував виступи головних фаворитів Євробачення — фінського дуету Linda Lampenius і Pete Parkkonen, а також грецького виконавця Akylas. Хоча фаворити, як і раніше, утримують лідерство, прогнози щодо Греції стали менш оптимістичними.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

