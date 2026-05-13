"Не виступала наживо": фаворитка Євробачення 2026 зробила заяву після звинувачень

Ви дізнаєтеся:
- Шанувальники запитали, чи грала скрипалька Фінляндії наживо
- Що відповіла Лінда Лампеніус
Представники Фінляндії Лінда Лампеніус і Пете Паркконен запалили сцену в першому півфіналі, продемонструвавши потужний виступ. Але раптово в Instagram з'явилося відео з глядацької зали, яке викликало питання у фанатів.
Під час виступу скрипачці довелося неймовірно швидко переміститися з однієї сцени на іншу. Артистка буквально бігла щодуху, в той час як помічник тримав її сукню і в потрібний момент направив її так, щоб Лінда забралася на декорацію і знову почала грати. Така швидкість музикантки захопила єврофанів, які оцінили професіоналізм Лампеніус.
"Чорт, їй би обов'язково поїхати на Олімпіаду, вона просто втекла, ха-ха!"
"Вона побігла, і на підборах? Діва"
"Який приголомшливий забіг!"
Однак шанувальників збентежила одна річ — коли скрипалька щодуху бігла на іншу локацію, мелодія її інструмента на тлі не зупинилася. Фанати задалися питанням, чи грала вона дійсно наживо, адже заради неї порушили правила конкурсу, дозволивши виступити з інструментом. Також коментатори розкритикували вокал Пете Паркконена.
"Скрипка записана заздалегідь… Немає живого виступу, як обіцяли… І вокал слабкий"
"Значить, вона не виступала наживо?"
"Хто грає на скрипці під час бігу?"
Лінда Лампеніус не стала тримати інтригу і прямо відповіла на коментар під відео.
"Так, я дограла решту твору наживо. Частину, де я біжу, я записала", — написала скрипалька.
Незважаючи на підозри, виступ Лінди Лампеніус став одним із найяскравіших моментів першого півфіналу, затьмаривши навіть її партнера Пете Паркконена.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Євробачення 2026 — останні новини:
Раніше Главред повідомляв, що перший півфінал Євробачення-2026 ознаменувався скандалом під час виступу представника Ізраїлю. Ситуація загострилася настільки, що в події довелося втрутитися співробітникам поліції.
Також перший півфінал продемонстрував виступи головних фаворитів Євробачення — фінського дуету Linda Lampenius і Pete Parkkonen, а також грецького виконавця Akylas. Хоча фаворити, як і раніше, утримують лідерство, прогнози щодо Греції стали менш оптимістичними.
Вас може зацікавити:
- Хто пройшов до фіналу Євробачення 2026: аутсайдер букмекерів увірвався до топ
- Букмекери змінили свої прогнози на Євробачення 2026 — що чекає на Україну
- Принц Вільям виніс вирок шлюбу Гаррі та Меган: "Немає шансів"
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред