Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття багатьох людей.

Прогноз магнітних бур 13-16 травня / фото: pixabay

Землю знову накриє магнітна буря через дотичний удар від викиду корональної маси, який стався 10 травня на Сонці. Про це повідомила Британська геологічна служба.

Геомагнітна активність вже завтра, 14 травня, підвищиться, а сама магнітна буря очікується 15-16 травня. Вчені прогнозують шторм G1. Наразі невідомо, коли він вщухне.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні, 13 травня, 3,7, що відповідає зеленому рівню. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню C2.

Попередньо, 14 травня К-індекс знизиться до 3, але 15 травня очікується його підвищення до 4,7, тобто жовтого рівня.

Вплив магнітних бур на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця.Також серед поширених симптомів:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як діяти під час магнітної бурі

Щоб покращити своє самопочуття, чутливим до магнітних бур людям під час підвищеної сонячної активності слід дотримуватися декількох правил, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

