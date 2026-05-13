Дрони РФ хвилями атакували Одеську область: є "приліт" у промзоні

Анна Ярославська
13 травня 2026, 09:07
На Одещині лунали вибухи внаслідок нальотів безпілотників. Окупанти атакували промислову інфраструктуру в регіоні.
Росія атакувала Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Головне:

  • Було кілька хвиль ворожих атак БПЛА
  • Окупанти цілилися в промислові об'єкти
  • Рятувальники ліквідували наслідки влучань в Одеській області
  • Ніч в Одесі минула тривожно, але без прямих "прильотів" по місту

В ніч на 13 травня армія країни-агресора РФ атакувала ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одеської області.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, в результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.

Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

За словами Кіпера, обійшлося без постраждалих.

У самій Одесі ніч минула з повітряними тривогами, але без загрози для Одеси.

"Дякую Силам оборони за спокій у нашому місті", - зазначив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, у ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. У Шевченківському районі уламки ворожої дрони впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. На момент публікації новини інформація про постраждалих не надходила.

Минулої ночі російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, а в житлових будинках вибиті вікна. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

РФ готує масований удар по Україні - що відомо

Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що українська розвідка спільно з міжнародними партнерами фіксує ознаки можливої підготовки Росії до чергової масованої атаки. За його словами, одним із ключових індикаторів є підвищена активність російської авіації на аеродромах базування, зокрема передислокація тактичної авіації та оснащення літаків озброєнням.

Ігнат підкреслив, що точний час можливого удару спрогнозувати неможливо.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

