Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

Окупанти просунулися на Слов'янському напрямку.

Ворог просунувся поблизу Закітного

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Слов’янському напрямку.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у середу, 13 травня.

Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи у Краматорському районі Донецької області. Ворог просунувся в районі села Закітне Лиманської громади.

"Ворог просунувся поблизу Закітного", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Що відбувається на фронті - дані від Генштабу

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Ворог завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 - із реактивних систем залпового вогню.

Зокрема на Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

РФ змінила тактику наступу - експерт

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Росія розгорнула весняно-літній наступ, намагаючись тиснути одразу на кількох ділянках фронту.

За його словами, стратегія Росії нині полягає у постійному виснаженні української оборони ударами на різних напрямках, щоб тримати війська в напрузі, завдавати вогневих уражень і шукати слабкі місця для просування.

"Ця кампанія характеризується тим, що противник намагається збільшувати кількість дронів і КАБів, які вони застосовують, і поєднувати це зі штурмами власної піхоти і десантників", - наголосив військовий.

Як повідомляв раніше Главред, на Покровському напрямку не спостерігається суттєвого зниження інтенсивності російських атак, однак окупанти змінюють тактику та дедалі активніше застосовують дрони й засоби розвідки. Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк.

Крім того, російські окупанти планують посилити штурми на Краматорському напрямку, адже перед ними стоїть завдання вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Про це повідомила речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

