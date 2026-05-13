США направили своїх військових в Україну: яке їхнє завдання на фронті

Глава Пентагону заявив, що особисто схвалив відправлення додаткових фахівців до України.

Для чого США відправили до України своїх військових

США відправили своїх військових на поле бою в Україні

Вони мають перейняти досвід застосування безпілотників

США дещо розширили свою присутність в Україні, направивши військових фахівців та представників Пентагону для роботи безпосередньо на фронтових напрямках. Їхнє завдання - отримати практичний досвід використання безпілотників у бойових умовах та оцінити українські напрацювання у сфері дронових технологій. Про це під час слухань у Сенаті повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, передає AP.

Гегсет уточнив, що особисто дав дозвіл на відрядження додаткових спеціалістів. За його словами, американська армія прагне швидко інтегрувати уроки українського досвіду у власні оборонні та наступальні підходи.

"Ми повинні винести всі можливі уроки з цього конфлікту та впровадити їх у режимі реального часу в нашу оборону й наступ в епоху домінування безпілотників", - наголосив глава Пентагону.

Під час слухань лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підкреслив, що саме Україна сьогодні задає темп розвитку військових технологій, назвавши її "Кремнієвою долиною війни".

Водночас сенатор Кріс Кунс додав, що українські розробки у сфері дронів та систем протидії їм уже стали орієнтиром для багатьох держав. Він нагадав, що США зіткнулися з масовим застосуванням дешевих ударних "Шахедів" на Близькому Сході, і підкреслив: "Слід усвідомити, що Україна вже має відповідь на таку загрозу".

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проєкт меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

У проєкті закладено можливість експорту українських військових технологій до США та створення спільних виробничих майданчиків для дронів. За даними телеканалу, інтерес Вашингтона посилився після того, як українські розробки проявили себе під час війни в Ірані:

Раніше американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Нагадаємо, українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті також зазначається, що до українських напрацювань у сфері боротьби з безпілотниками виявляють інтерес не лише США, а й кілька держав Перської затоки.

Про джерело: The Associated Press Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

