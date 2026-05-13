Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США направили своїх військових в Україну: яке їхнє завдання на фронті

Дар'я Пшеничник
13 травня 2026, 12:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Глава Пентагону заявив, що особисто схвалив відправлення додаткових фахівців до України.
США направили своїх військових в Україну: яке їхнє завдання на фронті
Для чого США відправили до України своїх військових / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/USarmy

Головне з новини:

відео дня
  • США відправили своїх військових на поле бою в Україні
  • Вони мають перейняти досвід застосування безпілотників

США дещо розширили свою присутність в Україні, направивши військових фахівців та представників Пентагону для роботи безпосередньо на фронтових напрямках. Їхнє завдання - отримати практичний досвід використання безпілотників у бойових умовах та оцінити українські напрацювання у сфері дронових технологій. Про це під час слухань у Сенаті повідомив міністр оборони США Піт Гегсет, передає AP.

Гегсет уточнив, що особисто дав дозвіл на відрядження додаткових спеціалістів. За його словами, американська армія прагне швидко інтегрувати уроки українського досвіду у власні оборонні та наступальні підходи.

"Ми повинні винести всі можливі уроки з цього конфлікту та впровадити їх у режимі реального часу в нашу оборону й наступ в епоху домінування безпілотників", - наголосив глава Пентагону.

Під час слухань лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підкреслив, що саме Україна сьогодні задає темп розвитку військових технологій, назвавши її "Кремнієвою долиною війни".

Водночас сенатор Кріс Кунс додав, що українські розробки у сфері дронів та систем протидії їм уже стали орієнтиром для багатьох держав. Він нагадав, що США зіткнулися з масовим застосуванням дешевих ударних "Шахедів" на Близькому Сході, і підкреслив: "Слід усвідомити, що Україна вже має відповідь на таку загрозу".

Військова співпраця між Україню та США - новини на темою

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проєкт меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

У проєкті закладено можливість експорту українських військових технологій до США та створення спільних виробничих майданчиків для дронів. За даними телеканалу, інтерес Вашингтона посилився після того, як українські розробки проявили себе під час війни в Ірані:

Раніше американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Нагадаємо, українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті також зазначається, що до українських напрацювань у сфері боротьби з безпілотниками виявляють інтерес не лише США, а й кілька держав Перської затоки.

Вас може зацікавити:

Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

13:47Україна
Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

13:43Синоптик
У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

13:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Останні новини

14:01

Стародавня річка з пророцтва зникає: вчені заговорили про кінець світу

13:47

У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

13:45

Чому в'яне розсада помідорів: 4 помилки, яких припускаються майже всіВідео

13:43

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

13:33

Стрибок курсу долара до 55-60 гривень: експерт здивував прогнозом до кінця року

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
13:27

Принц Вільям виніс вирок шлюбу Гаррі та Меган: "Не має шансів"

13:26

13-й Чілдрен Кінофест: Найбільший дитячий кінофестиваль оголосив програму актуально

13:21

Простір магії та дитячих мрій: ілюзіоністи Magic Brothers зустрілися з дітьми Героїв

13:09

"Ми звикли": ведучий "Караоке на Майдані" ХАС про залежність, з якої не вибратися

Реклама
13:07

У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

13:05

Буданов виконує важливу роботу щодо нових оборонних проєктів, - військовий аналітик

12:41

Чоловік двічі встановлював сонячні панелі: про що він згодом пошкодувавВідео

12:33

РФ знову змінила тактику: велика кількість "Шахедів" масово йде від кордону РБ

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

12:18

Трамп і Сі обговорять долю України: Небоженко розкрив сценарій для Києва

12:15

Низку областей України атакують дрони: лунають вибухи, є травмовані

12:12

США направили своїх військових в Україну: яке їхнє завдання на фронті

12:11

Что такое "палисадник": откуда происходит это слово и как сказать по-украински

11:40

"У Путіна лише один шлях": відома доля окупованих українських міст

11:23

Томати будуть хворіти та гнити: де не можна садити помідориВідео

Реклама
11:21

Навіщо потрібні високі грядки у 2026 році: як зробити їх ідеальнимиВідео

11:18

Під Києвом продають особняк, схожий на замок вампірів: що сховано всерединіВідео

11:18

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

11:14

Скандальний виступ на Євробаченні-2026 спричинив втручання поліції — деталіВідео

11:06

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

10:46

Ремонт доріг в Україні припиниться 1 червня: Максим Шкіль заявив про мільярдні борги уряду перед компаніями

10:01

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато пораненихФото

10:00

Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

09:57

Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

09:54

Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує загрозаФото

09:36

Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

09:17

Путін намагається приховати слабкість: в ISW назвали мету ракетних погроз РФ

09:07

Дрони РФ хвилями атакували Одеську область: є "приліт" у промзоні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 травня (оновлюється)

08:28

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

08:20

Вибухи в Анапі й Тамані: дрони атакували важливий для РФ порт, спалахнула пожежа

08:10

Візит Трампа до Китаю: Небоженко розповів, чи можлива "велика угода"Погляд

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Тисячі людей залишилися без світла: РФ атакувала Полтаву, що відомо

07:19

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Реклама
06:43

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

05:31

Звучать як вигадка: які дивні професії дійсно існували у СРСР

05:02

Шикарний салат з крабових паличок на весну - готується 7 хвилин

04:39

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

04:15

Чому у кішок з'являються величезні щоки – справжню причину знають одиниціВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячої кішки за 12 с

03:32

Кому доля готує різкий поворот: Таро-прогноз на червень 2026 рокуВідео

03:11

Не переступай — не виростеш: звідки взялася популярна заборона

02:18

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти