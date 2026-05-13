Жителі одного міста зможуть користуватися автобусами безкоштовно: яка причина

Коротко:
- Для людей у вишиванках проїзд у Тернополі буде безкоштовним
- Акція діятиме у травні та серпні
- Пільга поширюється на весь комунальний транспорт
У Тернополі з нагоди Дня вишиванки, Дня міста та Дня Незалежності проїзд у національному вбранні буде безкоштовним. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Згідно з рішенням виконавчого комітету, мешканці та гості міста, які одягнуть вишиванку 21 травня, 15 серпня та 24 серпня, зможуть їздити у громадському транспорті безоплатно.
Така ініціатива спрямована на популяризацію українських традицій, підтримку національного духу та вшанування культурної спадщини.
Що важливо, акція поширюється на весь міський комунальний транспорт.
"Для реалізації цієї ініціативи було погоджено Меморандум між управлінням транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради і перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади", – йдеться у повідомленні.
Проїзд у автобусах - що відомо
Як повідомляв Главред, з 23 березня у Тернополі змінили тарифи на проїзд у громадському транспорті. При оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком вартість проїзду складає 20 гривень. Водночас збережено безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.
Вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.
Про джерело: Тернопільська міська рада
Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.
