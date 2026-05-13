Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

Анна Ярославська
13 травня 2026, 10:01
google news Підпишіться
на нас в Google
Ворог цілеспрямовано обстрілював житлову забудову та промислові об’єкти. Серед постраждалих від обстрілів є підлітки.
Напад на Дніпропетровську область
Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі в Марганці / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • РФ майже 30 разів атакувала райони Дніпропетровщини за добу
  • В результаті обстрілів загинули 8 осіб, поранено - ще 11
  • У Кривому Розі та Самарівському районі зруйновано важливу інфраструктуру
  • Окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в Марганці

Російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, у Кривому Розі в результаті вечірньої атаки загинули дві людини, ще четверо – поранені, зокрема одна дитина. У місті пошкоджено інфраструктуру, підприємство, газопровід. Пожежники ліквідували три пожежі.

відео дня

У Синельниківському районі окупанти атакували житлову забудову. Загинули дві людини. Також напередодні загинули ще чотири людини і четверо - постраждали. Пошкоджено понад два десятки будинків у Дубовиківській та Миколаївській громадах. Рятувальники загасили дві пожежі в приватному житловому секторі.

У Нікопольському районі постраждали три людини. У чотирьох громадах та районному центрі пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. Пожежники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими атаками.

У місті Марганець росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожої удару. В результаті влучання безпілотника пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

У Самарівському районі в результаті обстрілу виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. До гасіння вогню було залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026
    Атака РФ на Дніпропетровщину 13 травня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/dnipropetrovskaODA

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що окупанти майже 30 разів атакували три райони області. Вісім осіб загинули, 11 – отримали поранення.

За його словами, на Нікопольщині постраждали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Красногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, авто. Постраждали три людини. 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний юнаки перебувають на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом опинилися Дубовиківська та Миколаївська громади. Пошкоджено понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

"Ще дев'ять будинків були пошкоджені внаслідок удару по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо – постраждали. Трьох із них госпіталізували. 50-річний чоловік у важкому стані", – повідомив Ганжа.

У Кривому Розі пошкоджено підприємство, інфраструктуру, газопровід. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених
​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряна атака РФ на Україну 13 травня 2026 року – що відомо

Як писав Главред, в ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. У Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. На момент публікації новини інформація про постраждалих не надходила.

Минулої ночі російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, а в житлових будинках вибиті вікна. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

В ніч на 13 травня армія країни-агресора РФ атакувала ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. Обійшлося без постраждалих.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 13 травня (з 18:00 12 травня) армія РФ атакувала Україну 139 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 середи, протиповітряною обороною збито/придушено 111 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА у 13 локаціях, а також падіння уламків у 4 локаціях.

"Атака триває в повітряному просторі десятків ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

РФ готує масований удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершує підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України. Атака планується в найближчі кілька діб.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Дніпропетровська область новини України війна Росії та України Кривий Ріг атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

11:18Синоптик
Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

11:06Політика
Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

10:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Останні новини

11:40

"У Путіна лише один шлях": відома доля окупованих українських міст

11:23

Томати будуть хворіти та гнити: де не можна садити помідориВідео

11:21

Навіщо потрібні високі грядки у 2026 році: як зробити їх ідеальнимиВідео

11:18

Під Києвом продають особняк, схожий на замок вампірів: що сховано всерединіВідео

11:18

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
11:14

Скандальний виступ на Євробаченні-2026 спричинив втручання поліції — деталіВідео

11:06

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

10:46

Ремонт доріг в Україні припиниться 1 червня: Максим Шкіль заявив про мільярдні борги уряду перед компаніями

10:01

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато пораненихФото

Реклама
10:00

Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

09:57

Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

09:54

Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує загрозаФото

09:36

Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

09:17

Путін намагається приховати слабкість: в ISW назвали мету ракетних погроз РФ

09:07

Дрони РФ хвилями атакували Одеську область: є "приліт" у промзоні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 травня (оновлюється)

08:28

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

08:20

Вибухи в Анапі й Тамані: дрони атакували важливий для РФ порт, спалахнула пожежа

08:10

Візит Трампа до Китаю: Небоженко розповів, чи можлива "велика угода"Погляд

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:02

Тисячі людей залишилися без світла: РФ атакувала Полтаву, що відомо

07:19

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

06:43

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

05:31

Звучать як вигадка: які дивні професії дійсно існували у СРСР

05:02

Шикарний салат з крабових паличок на весну - готується 7 хвилин

04:39

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

04:15

Чому у кішок з'являються величезні щоки – справжню причину знають одиниціВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячої кішки за 12 с

03:32

Кому доля готує різкий поворот: Таро-прогноз на червень 2026 рокуВідео

03:11

Не переступай — не виростеш: звідки взялася популярна заборона

02:18

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

00:21

Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

00:06

Перезапуск чи вимкнення смартфона: експерти остаточно відповіли, що кращеВідео

12 травня, вівторок
23:16

Скрипка не витримала: фаворити Євробачення-2026 зіткнулися з проблемою на сценіВідео

23:01

Жовте пір’я часнику зникне за лічені дні: яке просте підживлення повертає зелень

22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

Реклама
22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

20:29

Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 75 років

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти