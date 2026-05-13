Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

Ворог цілеспрямовано обстрілював житлову забудову та промислові об’єкти. Серед постраждалих від обстрілів є підлітки.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі в Марганці

Коротко:

РФ майже 30 разів атакувала райони Дніпропетровщини за добу

В результаті обстрілів загинули 8 осіб, поранено - ще 11

У Кривому Розі та Самарівському районі зруйновано важливу інфраструктуру

Окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в Марганці

Російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, у Кривому Розі в результаті вечірньої атаки загинули дві людини, ще четверо – поранені, зокрема одна дитина. У місті пошкоджено інфраструктуру, підприємство, газопровід. Пожежники ліквідували три пожежі.

У Синельниківському районі окупанти атакували житлову забудову. Загинули дві людини. Також напередодні загинули ще чотири людини і четверо - постраждали. Пошкоджено понад два десятки будинків у Дубовиківській та Миколаївській громадах. Рятувальники загасили дві пожежі в приватному житловому секторі.

У Нікопольському районі постраждали три людини. У чотирьох громадах та районному центрі пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. Пожежники ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими атаками.

У місті Марганець росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожої удару. В результаті влучання безпілотника пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

У Самарівському районі в результаті обстрілу виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. До гасіння вогню було залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що окупанти майже 30 разів атакували три райони області. Вісім осіб загинули, 11 – отримали поранення.

За його словами, на Нікопольщині постраждали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Красногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, авто. Постраждали три людини. 16-річний хлопець госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний юнаки перебувають на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом опинилися Дубовиківська та Миколаївська громади. Пошкоджено понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

"Ще дев'ять будинків були пошкоджені внаслідок удару по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо – постраждали. Трьох із них госпіталізували. 50-річний чоловік у важкому стані", – повідомив Ганжа.

У Кривому Розі пошкоджено підприємство, інфраструктуру, газопровід. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали.

Повітряна атака РФ на Україну 13 травня 2026 року – що відомо

Як писав Главред, в ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. У Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. На момент публікації новини інформація про постраждалих не надходила.

Минулої ночі російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, а в житлових будинках вибиті вікна. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

В ніч на 13 травня армія країни-агресора РФ атакувала ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. Обійшлося без постраждалих.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 13 травня (з 18:00 12 травня) армія РФ атакувала Україну 139 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомили у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 середи, протиповітряною обороною збито/придушено 111 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА у 13 локаціях, а також падіння уламків у 4 локаціях.

"Атака триває в повітряному просторі десятків ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗС ЗСУ.

РФ готує масований удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершує підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України. Атака планується в найближчі кілька діб.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йдеться в повідомленні.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

