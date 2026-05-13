"Буде набагато складніше": Вітвіцька розсекретила стать первістка

Відома ведуча не приховувала свого щастя.

Соломія Вітвіцька — стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька вагітна

Хто народиться у Соломії Вітвіцької

Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька виконала свою обіцянку і розсекретила стать майбутньої дитини. Знаменитість зробила це в прямому ефірі Instagram.

Вітвіцька обрала оригінальний спосіб, щоб дізнатися стать свого малюка. Вона вирішила влаштувати гендер-паті прямо на роботі — в офісі телеканалу. Соломія влаштувала справжнє свято для своїх колег, прикрасила приміщення та підготувала торт, у якому була захована головна інтрига. Ведуча зізналася, що рідні та знайомі вважають, що у неї буде донечка.

Соломія Вітвіцька хотіла дівчинку / скрін з відео

"Скажу, що всі друзі, подруги, знайомі, коли говорили про моїх ймовірних дітей, то завжди думали про дівчинку", — поділилася Соломія.

Ведуча також натякнула, що хотіла б дівчинку, показавши на свою рожеву сорочку. Вона зізналася, що навіть вибрала ім'я для малечі.

Гендер-паті Соломії Вітвіцької / скрін з відео

"Для дівчинки у нас вже є ім'я, а з хлопчиком буде набагато складніше", — розповіла Вітвіцька.

Але все виявилося інакше — коли знаменитість розрізала торт, то побачила всередині синій колір. Колеги привітали майбутню маму з тим, що у неї буде син.

У Соломії Вітвіцької буде син / скрін з відео

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

Про особу: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

