Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

Інна Ковенько
13 травня 2026, 09:57
Сибіга розкрив, скільки коштує 1 день війни
Сибіга розкрив, скільки коштує 1 день війни

Головне із заяви Сибіги:

  • Один день війни коштує Україні приблизно $450 млн
  • Крім того, ціною війни є кров українських військових
  • США мають стати ключовим партнером у досягненні миру для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день війни коштує Україні близько $450 мільйонів.

"Крім того, ми платимо кров'ю своїх солдатів і це надто висока ціна", - наголосив очільник МЗС під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference.

Сибіга підкреслив, що нинішній рік може стати вирішальним для України у питанні миру, однак досягти цього без участі Сполучених Штатів неможливо.

"Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію", - йдеться в повідомленні.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія готова припинити війну проти України будь-якої миті, якщо в Києві ухвалять "необхідні рішення". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами , так звана "СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить необхідні рішення". Водночас він не уточнив, про які саме рішення йдеться.

Європейський Союз може посприяти досягненню домовленості між Україною та Росією щодо взаємного припинення ударів по аеропортах обох країн. З такою ініціативою до країн ЄС завернувся глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у Європейському Союзі озвучили фактори, що свідчать про послаблення позицій російського лідера Володимира Путіна. Про це після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Як Росія використала перемир'я на фронті - ISW

Як писав Главред, навіть під час оголошеного Росією "перемир’я" у період з 9 по 11 травня бої на окремих напрямках фронту не припинялися, хоча загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що режим припинення вогню фактично не супроводжувався чіткими механізмами контролю та реалізації. Єдиною публічно озвученою умовою була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, і Київ цієї умови дотримався.

"Поширеність взаємних звинувачень та продовження локалізованої активності з перших годин після оголошення припинення вогню підкреслює той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення виконання навряд чи буде дотримане", - йдеться у звіті.

В ISW також припускають, що російська армія могла використати паузу для проведення ротацій, перекидання резервів і налагодження логістики з метою підготовки до нових наступальних дій. Водночас українські сили продовжують стримувати атаки РФ і не дозволяють Кремлю отримати результати, які Москва могла б представити як значні перемоги до 9 травня.

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

