Ціни почали скачки: експерт спрогнозував, як подорожчають продукти до Великодня

Ціни на види продовольства, які популярні напередодні Великодня, почали зростати. Традиційне сезонне підвищення цін на м'ясо вже почалося, каже експерт.

Сало та м'ясо / Колаж фото УНІАН

Ціни на основні продукти, які українці за своїм звичаєм купують на Великдень, в Україні почали зростати. Про це розповів у коментарі аналітик УКАБ (Українського клубу аграрного бізнесу) Максим Гопка.

За його словами, традиційне сезонне підвищення цін на м'ясо вже стартувало. Наприклад свинина стабільно користується попитом у переробників перед святом. А ближче до Великодня ціни можуть ще зрости - приблизно на 5-10%,

Середні ціни на свинину в супермаркетах складають:

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свинина, ошийок - 189 - 219,00 грн / кг (за рік ціна зросла на 31%);

свинина, лопатка - 165,90-179,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 44%);

свинина, грудинка - 169 - 171,00 грн / кг (за рік ціна зросла на 55%);

шашлик зі свинини - 157 - 205,00 грн / кг (за рік ціна зросла на 29%);

сало домашнє - 179 - 186,10 грн / кг (за рік ціна зросла на 13%);

буженина - 439 - 459,00 грн/кг (за рік ціна зросла на 34%).

За словами Гопки, ціни на головний продукт до Великодня - курячі яйця, поки коливаються в діапазоні 66,90 - 74,15 грн за десяток в супермаркетах (удвічі більше, ніж в минулому році).

Як стверджує експерт, безпосередньо напередодні свята ціни на яйця при оптимістичному сценарії можуть залишитися нинішніми. А при песимістичному - вирости на 8-10%.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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