Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

Спостерігається відчутна різниця між вартістю пального в бюджетному сегменті та на преміальних АЗС.

Очікується чергове зростання цін на АЗС

Підстави для зростання цін на пальне в Україні дійсно є

Найближчим часом вартість може зрости ще на 5–6,5 грн за літр

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук заявив, що підстави для зростання цін на паливо дійсно є.

Він пояснив telegraf, що український ринок майже повністю залежить від імпорту, і за останній тиждень закупівельні ціни помітно зросли — як на дизель, так і на бензин.

За його словами, зараз спостерігається відчутна різниця між вартістю палива в бюджетному сегменті та на преміальних АЗС. Цей розрив формується через зростання оптових цін, а також витрат на логістику та утримання заправних станцій.

Експерт пояснює, що кінцева ціна складається з закупівельної вартості та додаткових витрат, тому подорожчання в опті неминуче позначається на роздрібній торгівлі. У результаті пальне на різних заправках може відрізнятися в ціні на кілька гривень за літр.

Косянчук прогнозує, що найближчим часом вартість може зрости ще на 5–6,5 грн за літр, однак точні цифри залежатимуть від рішень учасників ринку. При цьому він зазначає, що панікувати не варто, оскільки ключовим фактором залишається ситуація на світовому ринку, зокрема події на Близькому Сході, які безпосередньо впливають на ціни.

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

