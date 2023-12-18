УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

Дмитро Відоменко
18 грудня 2023, 10:19
Українські торговцы підвищили вартість продуктів харчування. За рік – з листопада-2022 по листопад-2023 – ціни там зросли загалом на 2,4%, кажуть чиновники.
Ціни на продукти, купюри
Найближчим часом ціни на їжу можуть збільшитися - як завжди буває перед святами / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Українські торгові майданчики вкотре підвищили вартість продуктів харчування. За рік – з листопада 2022 року по листопад 2023 року – ціни там зросли загалом на 2,4%. Про це повідомляють співробітники Держстату.

Згідно з їхніми даними, найсильніше подорожчали м'ясо і продукти з нього – на 13%.

Крім того, відчутно зросли ціни ще на ряд позицій.

відео дня

Приміром:

  • масло подорожчало на 9,6%;
  • молоко - на 9,4%;
  • хліб - на 8,7%;
  • сир та творог - на 7,9%.

Далі, кажуть у Держстаті, риба і рибні продукти зросли в ціні на 4,3%, а макарони ‒ всього на 0,7%.

При цьому, деякі продукти подешевшали. Наприклад, яйця подешевшали відразу на 22,3%, а соняшникова олія – на 12,8%. На овочі ціни знизилися на 8,2%.

А крім того:

  • на цукор – на 3,8%;
  • на фрукти – на 2,9%;
  • на хлібопродукти - на 2,1%.

Але, як кажуть експерти, найближчим часом ціни на їжу можуть збільшитися ‒тобто буде стандартне передсвяткове зростання цін.

"Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва і Нового року буде в будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року", - розповіла в коментарі порталу "Обозрєватєль" керівник відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович.

Вона каже, що в першу чергу, ціни зростуть на м'ясо, ковбасні вироби та фрукти. Українські яблука і груші до кінця року додадуть в ціні 10-12%. Банани – 10%, мандарини та інші цитрусові - відразу на 15-18%.

"Це сезонні імпортовані товари, які в цей період користуються найбільшим попитом", – пояснила Попович.

Також, каже експерт, подорожчають овочі ‒ їх сезон завершився, а пропозиція торговців на ринку мінімальна.

Подорожчання продуктів у грудні 2023

Нагадавши, різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не припинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Також у грудні в Україні стрімко зростає в ціні ще один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця спостерігається підвищення цін на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.

До того ж, блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Також вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
продукти харчування ціни на продукти
Реклама

Головне за день

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

10:33 Україна
У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

09:24 Україна
Прогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброю

Прогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброю

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

10:33

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

10:19

Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

09:50

Новий контрнаступ України: експерт назвав дату та розкрив деталі операції

09:48

Як правильно – "нАчинка" чи "начИнка": Авраменко пояснив популярну помилкуВідео

09:47

Не можна давати в борг і лаяти дітей: чим особливе церковне свято 19 грудня

Прогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброюПрогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброю
09:36

Соціальна пенсія: кому з українців вона покладена і скільки грошей

09:24

У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

09:07

Гороскоп на завтра 19 грудня 2023: Овнам - величезні втрати, Діви - не хваліться

08:52

$ 50 тисяч за голову Чичеріної: співачку-путіністку накрила параноя

Реклама
08:45

РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ - DeepState

08:10

У бюджеті США вже не залишилося грошей на фінансову та інші підтримки Києва - Маркарова

07:49

ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки - ISW

06:54

Військова допомога Україні: у Сенаті США досягли прогресу в переговорах - The Hill

06:28

Про паперове пекло, яке виїдає душу захисникаПогляд

04:37

Розкрито ціну і характеристики нового українського дрона на 750 км

03:33

"Умови будуть інші": експерт розкрив, як вибори США вплинуть на допомогу Україні

03:00

У Діми Коляденко нові стосунки - і це не Ірина Білик

02:35

Що робити, якщо повільно йде вода: 3 хитрощі, які точно допоможуть

02:05

Що відомо про фальшивого диктатора: несподівана версія щодо двійників Путіна

01:34

Від чого залежить перемога України у війні: Світан назвав два сценарії

Реклама
00:04

Адель підписала нового чоловіка на жорсткий шлюбний контракт - ЗМІ

17 грудня, неділя
23:58

"Потужно було": Зеленський прокоментував атаку безпілотниками по РФ

22:44

"Можемо сказати на емоціях": Решетнік вперше висловився про розлучення з жінкою

22:40

Не дають передихнути навіть вночі: окупанти змінили тактику в Авдіївці

22:17

Накрила майже 8-бальна буря: країну накрив потужний геомагнітний шторм

22:11

Поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня

21:09

Під Авдіївкою окупанти не припиняють вогонь: у Генштабі розкрили ситуацію на фронті

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня 2023: Бику - популярність, Коню - потреба у допомозі

21:01

Окупанти "поховали" зірку "Дизель Шоу" - акторка відповілаВідео

21:01

Допомогли Україні знищити Су-25: росіяни власноруч збили свій винищувач

20:48

Церковне свято 18 грудня: чому сьогодні не можна пити алкоголь і їсти м'ясо

20:39

У кабінеті Залужного знайшли прослушку: стали відомі деталі

20:35

Віталій Портников. Залужний готує новий наступВідеоблоги

20:26

Як "Бандитський Петербург" перетворився на "путінську Росію"Погляд

20:24

Росіяни в паніці: в Бєлгородській області знищений весь опорний пункт окупантів

19:38

Путін хоче провести вибори на окупованих територіях: у розвідці розкрили план диктатора

19:37

Налетить штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку

19:01

Місячний календар 18 грудня 2023: негатив у цей день повертається, як бумеранг

18:50

Було багато літаків та інша техніка: подробиці атаки безпілотників по аеродрому

18:43

У політичній невизначеності, але ЗМІ згущують фарби: Коваленко пояснив ситуацію на фронтіВідео

Реклама
18:33

Що обов'язково має бути на різдвяному столі: як залучити щастя та достатокВідео

18:26

Оксана Байрак намилилася в Одесу і назвала себе найбільшою патріоткою України

17:56

Україна взимку відмовиться від контрнаступу: депутатка назвала умову

17:52

Згоріли під Авдіївкою: ЗСУ знищили 5 батальйонів росіян, які хотіли оточити місто

17:39

Коли Конгрес США ухвалить допомогу Україні: експерт розкрив два варіанти подійВідео

17:11

Україну накриває потужний циклон: де вируватиме сильний вітер з дощем та снігом

17:05

Якісна риба виглядає так: як вибрати оселедець

16:28

Цього краще уникати: як не треба прикрашати стіл на Новий 2024 рік

16:05

Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації - Буданов

15:45

РФ засилає ДРГ у двох областях: у Білгородській області заявили про початок боївВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти