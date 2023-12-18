Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

Українські торгові майданчики вкотре підвищили вартість продуктів харчування. За рік – з листопада 2022 року по листопад 2023 року – ціни там зросли загалом на 2,4%. Про це повідомляють співробітники Держстату.
Згідно з їхніми даними, найсильніше подорожчали м'ясо і продукти з нього – на 13%.
Крім того, відчутно зросли ціни ще на ряд позицій.
Приміром:
- масло подорожчало на 9,6%;
- молоко - на 9,4%;
- хліб - на 8,7%;
- сир та творог - на 7,9%.
Далі, кажуть у Держстаті, риба і рибні продукти зросли в ціні на 4,3%, а макарони ‒ всього на 0,7%.
При цьому, деякі продукти подешевшали. Наприклад, яйця подешевшали відразу на 22,3%, а соняшникова олія – на 12,8%. На овочі ціни знизилися на 8,2%.
А крім того:
- на цукор – на 3,8%;
- на фрукти – на 2,9%;
- на хлібопродукти - на 2,1%.
Але, як кажуть експерти, найближчим часом ціни на їжу можуть збільшитися ‒тобто буде стандартне передсвяткове зростання цін.
"Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва і Нового року буде в будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року", - розповіла в коментарі порталу "Обозрєватєль" керівник відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович.
Вона каже, що в першу чергу, ціни зростуть на м'ясо, ковбасні вироби та фрукти. Українські яблука і груші до кінця року додадуть в ціні 10-12%. Банани – 10%, мандарини та інші цитрусові - відразу на 15-18%.
"Це сезонні імпортовані товари, які в цей період користуються найбільшим попитом", – пояснила Попович.
Також, каже експерт, подорожчають овочі ‒ їх сезон завершився, а пропозиція торговців на ринку мінімальна.
Подорожчання продуктів у грудні 2023
Нагадавши, різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не припинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Також у грудні в Україні стрімко зростає в ціні ще один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця спостерігається підвищення цін на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.
До того ж, блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
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