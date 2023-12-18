Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

Українські торговцы підвищили вартість продуктів харчування. За рік – з листопада-2022 по листопад-2023 – ціни там зросли загалом на 2,4%, кажуть чиновники.

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Найближчим часом ціни на їжу можуть збільшитися - як завжди буває перед святами / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Українські торгові майданчики вкотре підвищили вартість продуктів харчування. За рік – з листопада 2022 року по листопад 2023 року – ціни там зросли загалом на 2,4%. Про це повідомляють співробітники Держстату.

Згідно з їхніми даними, найсильніше подорожчали м'ясо і продукти з нього – на 13%.

Крім того, відчутно зросли ціни ще на ряд позицій.

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Приміром:

масло подорожчало на 9,6%;

молоко - на 9,4%;

хліб - на 8,7%;

сир та творог - на 7,9%.

Далі, кажуть у Держстаті, риба і рибні продукти зросли в ціні на 4,3%, а макарони ‒ всього на 0,7%.

При цьому, деякі продукти подешевшали. Наприклад, яйця подешевшали відразу на 22,3%, а соняшникова олія – на 12,8%. На овочі ціни знизилися на 8,2%.

А крім того:

на цукор – на 3,8%;

на фрукти – на 2,9%;

на хлібопродукти - на 2,1%.

Але, як кажуть експерти, найближчим часом ціни на їжу можуть збільшитися ‒тобто буде стандартне передсвяткове зростання цін.

"Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва і Нового року буде в будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року", - розповіла в коментарі порталу "Обозрєватєль" керівник відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович.

Вона каже, що в першу чергу, ціни зростуть на м'ясо, ковбасні вироби та фрукти. Українські яблука і груші до кінця року додадуть в ціні 10-12%. Банани – 10%, мандарини та інші цитрусові - відразу на 15-18%.

"Це сезонні імпортовані товари, які в цей період користуються найбільшим попитом", – пояснила Попович.

Також, каже експерт, подорожчають овочі ‒ їх сезон завершився, а пропозиція торговців на ринку мінімальна.

Подорожчання продуктів у грудні 2023

Нагадавши, різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не припинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Також у грудні в Україні стрімко зростає в ціні ще один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця спостерігається підвищення цін на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.

До того ж, блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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