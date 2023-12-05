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"Цілувала в різні місця": Путін зганьбився історією про свою матір

Єлизавета Бельмас
5 грудня 2023, 19:25
Президент країни-окупанта змусив весь зал "червоніти", після того, як розкрив історію з дитинства.
Путін голосно зганьбився історією про свою матір
Путін голосно зганьбився історією про свою матір / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, скріншот

Сьогодні, 5 грудня, президент Росії Володимир Путін відправився в П'ятигорськ, де розповів ганебну історію про дитинство і те, як мама ставила його в кут. Про це розповів журналіст телеканалу "Росія".

У п'ятигорську Путін бере участь у засіданні Ради руху дітей та молоді. Звичайно, не обійшлося без стандартної брехні. Головний диктатор розповів про те, як ворожій Росії доводиться "долати руйнівну спадщину київської влади в нових регіонах". За його словами, влада Києва "цілеспрямовано змінювала свідомість людей".

"Потрібно долати руйнівну спадщину націоналістичної політики, коли в навчальні програми впроваджували русофобію, історичні фейки з серії ворожнечі між людьми, змінювали свідомість і маленького, і дорослого", - стандартно і нахабно бреше псевдопрезидент.

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Так як 2023 рік в Росії назвали Роком педагога і наставника, а Володимир Путін прибув з візитом в центр розвитку знань "Машук", не обійшлося і без ганебних історій з дитинства диктатора. Він розповів, як мама в дитинстві намагалася навчити його просити вибачення і ставила в кут.

"Це знаєте, така інтимна річ, я відкрию тільки початок цієї історії. Мама поставила мене в кут, я вже не пам'ятаю за що, і протягом якогось часу ходила і грізно питала чи буду я просити вибачення. Чим закінчилася ця історія - я вам розповім один на один", - розсміявся Путін.

Незабаром він продовжив розповідь про материнську любов і додав: "Частина просто впущу. Коротше закінчилося все тим, що вона взяла на руки і почала націлювати в різні місця, витягла з кута, але як вона це робила - це окрема розмова", - закінчив диктатор.

Ганьба Путіна
Ганьба Путіна / скріншот

Останні новини про російського диктатора

Нагадаємо, дружини мобілізованих в РФ говорять про те, що диктатор Володимир Путін обдурив їх, "обіцянки виявилися пустушкою". У РФ почалися репресії проти дружин мобілізованих, які беруть участь у фотофлешмобі. Зокрема, дружин мобілізованих вже почали викликати в поліцію в Ульяновську. Як повідомляє видання "7x7", флешмоб жінки організували в Telegram-каналі "шлях додому. Ульяновськ". При цьому публікувалися фото і відео з наклейками на автомобілях.

Також, російський диктатор Володимир Путін вирішив в черговий раз пригрозити країнам Балтії, що підтримують Україну у війні з окупантами, пославшись на їх "русофобію". Зокрема, під час чергового кремлівського заходу 4 грудня Путін сказав, що "Росія зіткнулася з русофобією задовго до "СВО" (повномасштабної війни проти України-Главред)". Як пише пропагандистське агентство " ТАСС "в даній заяві глава РФ "згадав ставлення до росіян в країнах Балтії".

А ось Бразильський президент Лула запросить Путіна приїхати до Бразилії, проте ніякої безпеки там йому не гарантує, про що особисто розповів журналістам. На саміт Великої двадцятки в Ріо-де-Жанейро буде запрошений директор країни-агресора Росії Володимир Путін. Правда, Бразилія може заарештувати його в рамках ордера Міжнародного кримінального суду. Про це заявив Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва.

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Володимир Путін
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