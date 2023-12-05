Тепер не тільки особисто під розписку: в Україні хочуть вручати повістки по-новому

Правила вручення повісток в Україні можуть значно змінитися.

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В Україні хочуть вручати повістки по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 ОБМП

Представник президента у Верховній Раді і член Комітету з національної безпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що в Україні готують законопроект, який повинен поміняти порядок вручення повісток. Про це повідомили в редакції РБК-Україна.

Тепер їх хочуть вручати не тільки особисто і під розписку, а по електронній пошті і рекомендованим листом.

Також Веніславський уточнив, що повідомлення про передачу рекомендованого листа швидше за все буде надходити в поштову скриньку, а ось вже сам лист з повісткою людині особисто в руки повинен видавати представник поштового оператора. Ця процедура - так звана публічна повістка.

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Що стосується електронної пошти, в Україні фактично вже практично введено в експлуатацію Електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, у якому містяться всі ідентифікаційні дані.

"Ці норми повинні спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що вони нібито не отримують повістку і не порушують закон", - роз'яснив нардеп.

Також в законопроекті автори пропонують дозволяти здійснювати вручення повісток не тільки представникам ТЦК, а й органам місцевого самоврядування, виконавчій владі, оскільки ці органи часто уникають своїх обов'язків щодо мобілізації.

"Дискусії ще тривають. Однак є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня", - резюмував Веніславський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні внесуть зміни до Порядку проведення мобілізації. Законопроект буде внесений до Верховної Ради найближчим часом після того, як він буде узгоджений з Генеральним штабом. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

Також про зміни в мобілізації розповів Михайло Подоляк. На сьогодні, на його думку, процеси мобілізації, демобілізації, а також рекрутингу потребують іншої комунікації, заявив радник глави офісу президента. "На мою думку, виключно військові або виключно представники Ставки Верховного Головнокомандувача можуть давати ті чи інші об'єктивні роз'яснення ", - підкреслив він. Однак Подоляк все ж виділив чотири напрямки в цьому питанні:

інша комунікація;

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;

фрагментація всіх, хто хоче працювати в межах армії;

менше особистих позицій, особистих думок щодо того, що таке війна, що таке мобілізація та що таке рекрутинг.

Прокоментував зміни в мобілізації і президент України Володимир Зеленський. Зокрема, такі зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації та інших питань.

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