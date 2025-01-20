Ціни на овочі в Україні: що подешевшало і подорожчало за тиждень

Виробники масово знижували ціни на цибулю, водночас ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати.

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Ціни на овочі в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Вартість цибулі впала

Солодкий перець підскочив у ціні

Баклажан подорожчав

Ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово: цибуля і морква дешевшали, а огірок і солодкий перець - дорожчали. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що виробники масово знижували ціни на цибулю, на тлі стрімкого погіршення якості продукції, закладеної в сховища. Вартість овоча впала з 15-16 гривень за кілограм до 13-15. При цьому минулого тижня почала дешевшати морква - з 25-32 до 23-20 грн/кг.

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Водночас ціни на огірок і солодкий перець продовжили зростати. Так, нижня цінова межа огірка піднялася зі 110 до 120 грн/кг, а солодкий перець підскочив зі 140-150 гривень за кілограм до 145-170. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися томати - верхня цінова межа піднялася з 90 до 120 грн/кг. Баклажан подорожчав з 110-120 до 180-200 гривень за кілограм, а кабачок подешевшав з 90-100 до 85-90 грн/кг.

Почали зростати ціни на якісний часник - верхня цінова межа піднялася зі 150 до 170 грн/кг. У сегменті зелені спостерігалося зниження цін на кріп і петрушку - верхня цінова межа знизилася з 200 гривень за кілограм до 180, при цьому салат подорожчав з 50-100 грн/кг до 150-160.

У фруктовому сегменті почав дешевшати апельсин - з 68-130 до 65-125 грн/кг. Знизилися ціни на яблуко з 27-35 до 23-32 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше розповідалося, чи зростуть ціни на хліб у 2025 році.

Також стало відомо, що в Україні злетіли ціни на популярний овоч. Овочі продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

Крім цього, вже на 10% дорожче коштують тепличні помідори. Основним постачальником продукції зараз традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні несприятливі погодні умови, через що істотно скоротилися поставки в наші краї.

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