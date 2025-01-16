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Долар і євро "штормитиме": банкір спрогнозував курс валют до 26 січня

Руслана Заклінська
16 січня 2025, 19:47
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Інфляція в Україні на рівні 10-11% викликає занепокоєння щодо ситуації на валютному ринку, зазначив Тарас Лєсовий.
Долар і євро 'штормитиме': банкір спрогнозував курс валют до 26 січня
Банкір розповів, яким буде курс долара та євро до 26 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде офіційний курс долара з 20 по 26 січня
  • В яких межах коливатиметься курс євро з 20 по 26 січня

Економічна ситуація в Україні викликає занепокоєння ситуацією на валютному ринку через інфляцію, яка становить 10-11%. Офіційний курс долара з 20 по 26 січня буде коливатися в межах 42-42,5 грн/дол., а євро — в межах 43,5-45 грн. Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"З одного боку Нацбанк збільшив облікову ставку до 13,5% з метою посилення гривні, а з іншого - у регулятора є досить ефективний механізм (валютні інтервенції), який завдяки врівноваженню попиту і пропозиції по суті згладжує курсові показники. Нагадаю, що на початку січня міжнародні резерви сягнути майже 44 млрд доларів", - розповів експерт.

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За його словами, економічні чинники, такі як обсяг міжнародної фінансової допомоги та резервів, сприяють стабільності валютного ринку. Лєсовий прогнозує, що коливання офіційного курсу гривні будуть в межах 42-42,5 грн/дол. і за підсумками тижня вони не відрізнятимуться від курсу першої половини січня.

У період з 20 по 26 січня очікуються такі валютні коридори:

  • на міжбанку: 42-42,5 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро;
  • на готівковому ринку: 42,2-43,2 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

Лєсовий стверджує, що щоденні зміни курсу на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінниках – до 0,3 грн. Різниця між курсами на міжбанку і готівковому ринку складе до 0,3-0,5 грн.

Банкір прогнозує у період з 20 по 26 січня тижневі відхилення курсу в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Таким чином, середина січня характеризуватиметься відносним курсовим спокоєм по факту курсових змін. Однак ми не виключаємо, що на засіданні монетарного комітету НБУ, що відбудеться 23 січня, регулятор, для того, щоб ще трохи зміцнити позиції гривні, може збільшити облікову ставку до 14%, що матиме "лікувальний" ефект для інфляції, відповідно ситуація на валютному ринку може набути ознаки тимчасового спокою", - зазначив Лєсовий.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 13 січня офіційний курс долара в Україні встановили на рівні 42,28 грн за долар, що є історичним максимумом, хоча темпи зростання сповільнилися. Курс євро зріс до 43,57 грн за євро.

Курс долара в Україні, ймовірно, стабілізується і не перевищить позначку 43 грн, але до кінця 2025 року може досягти 45 грн, заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Він зазначив, що значне зростання курсу в кінці 2024 року і на початку 2025 року пов'язане з подіями на фронті.

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні зростатиме, але суттєвих коливань не очікується. До кінця року долар може досягти 45 гривень, вважає експерт Сергій Фурса.

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Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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