Вже на 10% дорожче: в Україні різко зросли ціни на популярний овоч

Не виключено, що таке подорожчання - тимчасове явище.

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Ціни на помідори / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні дорожчають тепличні помідори

Вони в середньому на 10% дорожче, ніж минулого тижня

Сильніше підвищити ціни продавці не ризикують

В Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Фермери продають їх дорожче на тлі помітного скорочення пропозиції на українському ринку. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що основним постачальником продукції зараз традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні несприятливі погодні умови, через що істотно скоротилися поставки овочів.

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"Сьогодні томати в Україні оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

Експертів додають, що сильніше підвищити ціни продавці не ризикнуть через слабкий попит.

Крім того, наразі тепличні помідори в Україні вже продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

Учасники ринку вважають, що подорожчання - тимчасове явище, і не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні зростають ціни на м'ясо. Зокрема, вартість яловичини до весни точно не буде суттєво знижуватися.

Ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. На сьогодні якісне яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25-32 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Крім того, в Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20%.

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