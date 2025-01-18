Ціни різко полетіли вниз: в Україні дешевшає популярний овоч - в чому причина

Сьогодні цибуля в Україні коштує на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

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​ Ціни на цибулю знизились / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

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Ціни на цибулю в Україні йдуть вниз

Що вплинуло на зниження вартості цибулі

Скільки коштує овоч в магазинах

В Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Основними факторами, що спричинили падіння вартості, є погіршення якості цибулі, закладеної в сховища на 2024 рік, а також зменшення попиту на цей овоч, пише EastFruit.

Аналітики проєкту повідомили, що на сьогодні ріпчаста цибуля продається за ціною від 9 до 15 грн/кг (0,21-0,36 долара за кг), залежно від якості та кількості товару. Це на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Також відзначається, що деякі виробники, які раніше призупинили продаж, тепер відкрили свої сховища, що призвело до значного збільшення пропозиції і подальшого зниження цін.

Зараз цибуля в Україні коштує на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Фермери вважають, що такий спад попиту та зниження цін характерні для цього часу року.

Очікувати відновлення активної торгівлі можна до кінця лютого, коли з ринку вийде більша частина продукції середньої та низької якості.

У мережі Auchan цибуля продається по 15,40 грн/кг, а в АТБ — по 14,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше розповідалось, чи зростуть ціни на хліб у 2025 році.

Також стало відомо, що в Україні злетіли ціни на популярний овоч. Овочі продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

Окрім цього, вже на 10% дорожче коштують тепличні помідори. Основним постачальником продукції зараз традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні несприятливі погодні умови, через що істотно скоротилися поставки в наші краї.

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