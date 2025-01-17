Долар почав різко 'падати': яким буде курс валют з 20 січня

Нацбанк встановив новий курс долара і євро.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Офіційний курс долара та євро на 20 січня

Курс долара та євро в банках України на 17 січня

Курс валют у валютних обмінниках України

Офіційний курс долара на понеділок, 20 січня, встановили на рівні 42,13 гривні за долар. Порівняно з попереднім днем гривня зміцнилася на 4 копійки. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо євро, гривня трохи послабила свої позиції. Офіційний курс євро на понеділок становить 43,37 гривні за один євро. Гривня знизилася на 5 копійок.

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На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара знаходилися в межах 42,08-42,11 гривень за долар, а євро торгувався за 43,30-43,31 гривні за євро.

Курс валют на 17 січня

У банках України курс долара до гривні на п'ятницю знизився на 17 копійок і в середньому становить 42,68 гривень за долар. Середній курс євро сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,00 грн за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара знизилася до 42,65 гривень за долар, а долар можна продати за 42,55 грн. Курс євро в обмінниках складає 44,05 гривні за євро, курс продажу – 43,80 гривні за євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс у ПриватБанку

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 січня знизився на 10 копійок і становить 42,70 гривень за долар. Курс євро також знизився на 15 копійок, тому коштує 44,15 гривень за євро.

Для продажу в банку курс долара складає 42,10 грн, а євро – 43,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, але без суттєвих коливань на валютному ринку. До кінця року курс долара може досягти 45 гривень, розповів експерт Сергій Фурса.

Також економічна ситуація в Україні залишається під контролем, незважаючи на інфляцію, яка становить 10-11%. З 20 по 26 січня офіційний курс долара буде коливатися в межах 42-42,5 грн, а євро — 43,5-45 грн.

Як повідомляв Главред, Національний банк України планує зробити євро курсоутворюючою валютою замість долара, але терміни цієї зміни поки що не визначені. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що перехід на євро позитивно вплине на економіку та євроінтеграцію України, однак зараз не найкращий час через війну.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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