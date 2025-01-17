Навіть із Туреччини не возять: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

Овочі продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

https://glavred.net/economics/dazhe-s-turcii-ne-vozyat-v-ukraine-vzleteli-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-10631654.html Посилання скопійоване

В Україні злетіли ціни на популярний овоч / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки зараз коштують томати

Чому подорожчали помідори в Україні

Поточного тижня на українському ринку спостерігається помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів, що дало змогу продавцям трохи підвищити відпускні ціни в цьому сегменті.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, у цю пору року основним постачальником продукції традиційно є Туреччина, проте несприятливі погодні умови, що спостерігалися в країні останні кілька тижнів, значно скоротили обсяги експорту тепличних овочів.

відео дня

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, сьогодні оптова вартість томатів на українському ринку становить 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Проте експерти підкреслюють, що продавці утримуються від більш істотного підвищення цін через низький попит як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

Варто зазначити, що наразі тепличні помідори в Україні продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак учасники ринку вважають, що така ситуація є тимчасовою. Очікується, що вже наступного тижня ціни на томати можуть знизитися з відновленням обсягів поставок турецьких овочів на український ринок.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні змінилася вартість популярних продуктів. Наприклад, за словами аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максима Гопка, ціни на яловичину зростають, оскільки збільшується собівартість її виробництва.

Овочі та фрукти також стрімко дорожчають. З 20-30 грн/кг до 25-32 - так збільшилися ціни на моркву.

Наприклад, в Україні різко зросли ціни на популярний овоч. За даними експертів, сильніше підвищити ціни продавці не ризикнуть через слабкий попит.

Вам може бути цікаво:

Проєкт EastFruit EastFruit - це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) та аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред