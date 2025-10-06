Ціни спустошують гаманець: в Україні подорожчав ряд популярних продуктів

Відомо, що фруктово-ягідний сегмент відзначився різким зростанням цін.

Як змінились ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні переписали ціни на продукти

Вартість деяких овочів та фруктів зросла

За останній тиждень в Україні відчутно змінились ціни на продукти. Зокрема, подорожчали деякі фрукти та овочі. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Так, відомо, що продовжують зростати ціни на огірки. Наразі їх вже продають по 35-50 грн/кг.

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися кабачки та баклажани. Вартість на ці овочі встановилась на рівні 18-45 грн/кг та 38-45 грн/кг відповідно.

Що цікаво, у сегменті зелені подорожчала зелена цибуля. Її вартість тепер коливається від 70 до 200 гривень за кілограм.

Які фрукти подорожчали в Україні

Аналітики додали, що фруктово-ягідний сегмент відзначився різким зростанням цін на малину і лохину. Тепер їх продають по 220-420 грн/кг та 180-420 грн/кг.

Подорожчав і нектарин, який тепер можна купити по 60-110 грн/кг. Крім того, ціни на диню також почали зростати та складають 20-40 гривень за кілограм.

Які продукти можуть подорожчати восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що до листопада ціни на молочні продукти можуть зрости у межах 7-8%.

Він зауважив, що багато чого буде залежати від наших експортних потенціалів на європейський ринок.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, через несприятливі погодні умови багато експертів побоюються, що ціни на соняшникову олію в Україні можуть підвищитися.

Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко сказав, що в Україні в найближчі місяці ціни на хліб можуть трохи підвищитися, проте значного подорожчання очікувати не варто.

Водночас, ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись уже другий тиждень поспіль. Цьому сприяє помітне ослаблення попиту, хоча пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

