Ціни на гречку: експерти спрогнозували, коли вартість впаде і закінчиться дефіцит

Експерти спрогнозували, коли вартість гречки впаде і закінчиться дефіцит / колаж УНІАН

В Україні через величезний попит, спровокований повномасштабною війною Росії проти України, вже досить тривалий час спостерігається дефіцит гречки і зростання цін на цю крупу (до 90-95 гривень за кілограм). Як кажуть аналітики з Національної академії аграрних наук, їх прогноз такий - дефіцит закінчиться на раніше вересня, а ціна на гречку трохи знизиться ‒ до 65-70 гривень за кілограм.

"Такі ціни у вересні будуть, тільки якщо будуть проблеми з імпортом. А якщо забезпечимо достатньо імпортної крупи, ціна на гречку може зменшитися до 50 грн за кілограм, можливо навіть менше", – кажуть експерти.

Аналітики кажуть, аж до збирання власного врожаю Україна буде змушена купувати іноземну гречану крупу, яку зараз імпортує з Польщі чи Литви замість російської та казахстанської. При цьому ціна імпортної крупи буде високою, оскільки її ввозять в Україну переважно автомобільним транспортом, паливо для якого досить дороге.

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Нагадаємо, раніше в Україні стався дефіцит солі. Державне підприємство" Артемсіль " через бойові в Донецькій області повністю зупинило роботу. А залишки запасів готової продукції вивезли ще в квітні.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі попадання в рудники, матеріальний склад", - розповів виконуючий обов'язки директора підприємства Віктор Юрін.

До того рочетний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.

Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.

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