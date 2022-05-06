Гречка і пляшка соняшникової олії за втрачену ногу: у РФ цинічно "нагородили" окупанту

У РФ цинічно віддячили окупанту/ facebook.com/yashin.ilya

Пропутінська ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ РФ " Єдина Росія "вручила окупанту-каліці, що залишився без ноги після вторгнення в Україну, ганебний"подарунок".

За "подвиги" в Україні він отримав два пакетики з крупами, консерву і пляшку соняшникової олії. До скромного продуктового не забули додати і буклетик з символікою єдиноросів, відповідним знімком поділився російський політичний і громадський діяч Ілля Яшин в Facebook.

facebook.com/yashin.ilya

"Іноді здається, що" Єдина Росія " досягла меж цинізму і вже не зможе нічим здивувати. Але ось функціонери вручають покаліченому солдату пакет гречки і пляшку соняшникової олії. Сунуть йому в руку партійний логотип. І гордо викладають фото", - зазначив Яшин у підписі до фото.

Нагадаємо, життя кожного ліквідованого в Україні загарбника в Чечні оцінили в 5 кг рису, кілька кілограмів картоплі та цибулі, а також літр рослинної олії, повідомив український журналіст Михайло Ткач.

Читайте також: