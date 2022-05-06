Гречка і пляшка соняшникової олії за втрачену ногу: у РФ цинічно "нагородили" окупанту

Ось так в Росії шанують "героїв".
Пропутінська ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ РФ " Єдина Росія "вручила окупанту-каліці, що залишився без ноги після вторгнення в Україну, ганебний"подарунок".
За "подвиги" в Україні він отримав два пакетики з крупами, консерву і пляшку соняшникової олії. До скромного продуктового не забули додати і буклетик з символікою єдиноросів, відповідним знімком поділився російський політичний і громадський діяч Ілля Яшин в Facebook.
"Іноді здається, що" Єдина Росія " досягла меж цинізму і вже не зможе нічим здивувати. Але ось функціонери вручають покаліченому солдату пакет гречки і пляшку соняшникової олії. Сунуть йому в руку партійний логотип. І гордо викладають фото", - зазначив Яшин у підписі до фото.
Нагадаємо, життя кожного ліквідованого в Україні загарбника в Чечні оцінили в 5 кг рису, кілька кілограмів картоплі та цибулі, а також літр рослинної олії, повідомив український журналіст Михайло Ткач.
Читайте також:
- "Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні
- Путін штампує таємні укази: в РФ вирахували рекордні втрати окупантів
- "Відчули втрати на собі": генералітет РФ саботує війну проти України-Грозєв