Сіллю не обмежимося: українців влітку чекає подорожчання гречки

Українців влітку чекає подорожчання гречки / скріншот

Ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.

Проте вже до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до 70 грн, розповів "24 каналу" почесний президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич.

Він вважає, що в цілому ціна на важливі для українців продукти повинна стабілізуватися з осені-2022 до початку 2023 року.

За словами експерта, у вересні-жовтні розпочинаються жнива, гречку збиратимуть майже постійно. І це безумовно вплине на ціни.

читайте такожНе тільки сіль: в Україні з полиць магазинів зникне ще один продукт"На жаль, ніхто не зможе дати прогноз за ціною гречки, але орієнтиром буде ситуація у вересні. Вже у вересні ціна буде нижчою, орієнтовно на 10-20%", - зазначив Томич.

Відзначимо, що в Україні почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів. Якщо раніше пачку солі можна було купити за 10 грн, то тепер, наприклад, у Мостиську Львівської області вона коштує 95 грн за кілограм.

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