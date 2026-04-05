Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

Про що дізнаєтесь:
- В Україні зросли ціни на пальне
- Де найдорожче паливо
- На яких заправках найдешевше пальне
Найбільші в Україні мережі АЗС поновили ціни на пальне на неділю, 5 квітня. Про це повідомляє Головком .
Середня вартість палива на українських АЗС складає:
- бензин А-95 – 72,87 грн/л;
- дизельне паливо – 88,43 грн/л.
Зазначається, що вартість дизельного палива зросла на заправках "Укрнафти" та "БРСМ-Нафта". Найдорожчий дизель помітили на заправках мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше паливо на заправках "Укрнафта" та "БРСМ-Нафта".
Варто додати, що сайт "Мінфін" , який посилається на дані "Консалтингової групи А-95", вказує такі середні ціни на паливо країною станом на 3 квітня:
- бензин А-95 преміум - 75,03 грн/л;
- бензин А-95 - 71,83 грн/л;
- бензин А-92 - 66,43 грн/л;
- дизельне паливо – 87,63 грн/л;
- автогаз – 47,94 грн/л.
Чи можливий дефіцит дизельного палива
Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявив, що Україна поки що не відчуває дефіциту палива, проте ситуація з дизельним паливом поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом.
За його словами, подорожчання дизельного палива неминуче призведе до зростання цін на товари, адже транспортна складова закладена у їхню вартість.
Ціни на пальне — останні новини
Як повідомляв Главред , економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту стрімко зростатимуть і надалі.
Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися .
Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус говорив, що, незважаючи на стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання палива до 100-150 гривень за літр поки що малоймовірне.
Про джерело: Мінфін
Мінфін – український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія .
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
