Ціни на дизель знову злетіли в Україні: скільки коштує пальне на АЗС 3 квітня

На українських АЗС зафіксовано різноспрямовані зміни цін.

Ціни на пальне в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

Ринок пального демонструє нестабільні коливання

Преміальні бензини на деяких АЗС різко подешевшали

Дизельне пальне подорожчало в більшості мереж

Ціни на пальне в Україні знову змінилися, але без різких стрибків. Станом на п'ятницю, 3 квітня 2026 року, великі мережі АЗС оновили прайси, і загальна картина виглядає доволі неоднорідно. Середня вартість бензину А‑95 утримується на рівні близько 72,87 грн за літр, дизельного пального – 88,01 грн.

Главред з'ясував, що на ринку спостерігається змішана динаміка. В одній із мереж А‑95 знизився приблизно на 9 копійок, тоді як преміальний А‑95+ подешевшав значно відчутніше – більш ніж на 3 грн. Натомість А‑100, дизель та преміальний дизель додали в ціні менше гривні.

Водночас бензин А‑92 просів у ціні приблизно на 9 копійок. Автогаз у середньому подешевшав на 60 копійок, хоча в окремих мережах навпаки трохи подорожчав – менш ніж на 1 грн. Частина операторів залишила прайси без змін, що лише підкреслює різноспрямованість ринку.

Найдорожче дизельне пальне традиційно пропонують Окко, WOG та Socar. Найдоступніші ціни наразі у "Укрнафти" та "БРСМ-Нафти".

Слід додати, що ресурс "Мінфін", посилаючись на дані "Консалтингової групи А-95", наводить такі усереднені показники вартості пального по Україні:

бензин А-95 преміум – 75,56 грн/літр;

бензин А-95 – 71,81 грн/літр;

бензин А-92 – 66,46 грн/літр;

дизпальне – 86,87 грн/літр;

автогаз – 47,55 грн/літр.

Чи можливий дефіцит дизелю в Україні Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом. За його словами, подорожчання дизельного пального неминуче призведе до зростання цін на товари, адже транспортна складова закладена у їхню вартість.

Ціни на пальне станом на 3 квітня / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначав, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту будуть стрімко зростати і надалі.

Фахівець з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.

Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус казав, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

