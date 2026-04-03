Ціни на дизель знову злетіли в Україні: скільки коштує пальне на АЗС 3 квітня

Головне з новини:
- Ринок пального демонструє нестабільні коливання
- Преміальні бензини на деяких АЗС різко подешевшали
- Дизельне пальне подорожчало в більшості мереж
Ціни на пальне в Україні знову змінилися, але без різких стрибків. Станом на п'ятницю, 3 квітня 2026 року, великі мережі АЗС оновили прайси, і загальна картина виглядає доволі неоднорідно. Середня вартість бензину А‑95 утримується на рівні близько 72,87 грн за літр, дизельного пального – 88,01 грн.
Главред з'ясував, що на ринку спостерігається змішана динаміка. В одній із мереж А‑95 знизився приблизно на 9 копійок, тоді як преміальний А‑95+ подешевшав значно відчутніше – більш ніж на 3 грн. Натомість А‑100, дизель та преміальний дизель додали в ціні менше гривні.
Водночас бензин А‑92 просів у ціні приблизно на 9 копійок. Автогаз у середньому подешевшав на 60 копійок, хоча в окремих мережах навпаки трохи подорожчав – менш ніж на 1 грн. Частина операторів залишила прайси без змін, що лише підкреслює різноспрямованість ринку.
Найдорожче дизельне пальне традиційно пропонують Окко, WOG та Socar. Найдоступніші ціни наразі у "Укрнафти" та "БРСМ-Нафти".
Слід додати, що ресурс "Мінфін", посилаючись на дані "Консалтингової групи А-95", наводить такі усереднені показники вартості пального по Україні:
- бензин А-95 преміум – 75,56 грн/літр;
- бензин А-95 – 71,81 грн/літр;
- бензин А-92 – 66,46 грн/літр;
- дизпальне – 86,87 грн/літр;
- автогаз – 47,55 грн/літр.
Чи можливий дефіцит дизелю в Україні
Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом.
За його словами, подорожчання дизельного пального неминуче призведе до зростання цін на товари, адже транспортна складова закладена у їхню вартість.
Як писав Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначав, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту будуть стрімко зростати і надалі.
Фахівець з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.
Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус казав, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.
