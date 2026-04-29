Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС

Марія Николишин
29 квітня 2026, 11:24
Експерти прогнозують подорожчання нафти, що може вплинути на вартість пального.
Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
Ціни на пальне в Україні у травні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи зміняться ціни на АЗС у найближчі дні
  • Чи подорожчає пальне після скасування паливного кешбеку
  • Чи можуть бензин та дизель знову подорожчати до 100 гривень
  • Як змінюватиметься вартість нафти

Перший квартал 2026 року став періодом "паливної інфляції" в Україні. Хоча наразі ціни на АЗС трішки стабілізувалися, вже у травні водіїв можуть чекати нові зміни. Зокрема, на вартість бензину та дизелю може вплинути скасування паливного кешбеку та непередбачуваність світового ринку.

Главред вирішив з’ясувати, що відбуватиметься з цінами на пальне в Україні у травні.

Ціни на пальне в Україні 29 квітня

Станом на 29 квітня найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне, пише Главком.

Зазначається, що середня вартість бензину А-95 становить близько 73,03 грн за літр, а дизельне пальне в середньому коштує 88,03 грн за літр.

Так, найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне - Укрнафта та БРСМ-Нафта.

Водночас сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95" повідомляє, що середні ціни на пальне по країні встановилися на такому рівні:

  • бензин А-95 преміум – 76,28 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 72,43 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 67,24 гривні за літр;
  • дизпальне – 88,07 гривні за літр;
  • автогаз – 48,84 гривні за літр.
Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
Динаміка цін на пальне / фото: Мінфін

Що буде з цінами на АЗС до кінця тижня

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН заявив, що ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС цього тижня, швидше за все, не зміняться, попри ймовірне зростання гуртових цін на пальне.

"Тиша та спокій будуть на цьому тижні. Нічого не відбудеться. Хоча котирування (нафти та газойлю, - ред.) зростають, однак на АЗС використовують паливо, яке було закуплено, коли нафта та газойль були дешевші. Можливі коливання в межах статистичної похибки", - наголосив він.

За його словами, очікується зростання гуртових цін на пальне з огляду на подорожчання нафти та газойлю, але поки що стели мереж АЗС не поспішають реагувати.

"Тенденція йде до незначного підвищення цін. Ринок перелитий. Продажів немає ні в кого. У всіх на стелах одна ціна (на дизель, - ред.), окрім OKKO та WOG. Зверніть увагу: UPG – 86,90 грн/л, Укрнафта – 86,90 грн/л, БРСМ – 86,90 грн/л, AMIC – 86,90 грн/л. Унікальна ситуація. Такого не було, мабуть, ніколи. Поки усі стоять і дивляться одне на одного", - підкреслив Льоушкін.

Чи зміняться ціни на АЗС після скасування паливного кешбеку

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна сказав, що якщо з 1 травня програму паливного кешбеку скасують, цифри безпосередньо на стелах АЗС не зміняться, проте реальні витрати споживачів зростуть. Все через те, що водії перестануть отримувати до 1000 гривень кешбеку, який держава зараз повертає за купівлю пального.

На його думку, механізм кешбеку показав себе ефективно, оскільки ним скористалися ті, хто цього найбільше потребував. Водночас витрати держави були порівняно невеликими й компенсувалися зростанням надходжень від ПДВ.

"Витрати на кешбек у березні склали розрахунково 1,3 млрд гривень, у квітні можуть скласти 2 млрд гривень. Водночас збільшення ПДВ оцінюється у 1,3-1,5 млрд гривень на місяць", - зауважив експерт.

Що впливатиме на вартість пального у травні

Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко у коментарі Факти ICTV розповів, що ситуація на світовому енергетичному ринку залишається нестабільною через події на Близькому Сході. Саме вони впливають на вартість нафтопродуктів у Європі, звідки Україна імпортує пальне, і ускладнюють будь-які прогнози.

За його словами, ціни на нафту можуть різко змінюватися протягом одного дня, що одразу впливає на вартість пального в Європі та на кордоні України. Тому у травні ситуація на ринку напряму залежатиме від зовнішніх чинників.

"Якщо зовнішній ринок піде донизу, водіям варто розраховувати на більшу кількість акцій. Мережі будуть реагувати і конкурувати за клієнта", - пояснив він.

Аналітик додав, що суттєве зниження цін можливе лише у разі зниження світових котирувань.

"Якщо нафта повернеться до рівнів лютого, тоді можна буде говорити про зниження цін на заправках", - каже Сіренко.

Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Чи подорожчає пальне до 100 гривень за літр

Експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що передумов для зростання вартості пального до 100 грн за літр немає. Такий сценарій можливий лише у разі нового різкого стрибка світових котирувань.

Він пояснив, що сценарій із пальним по 100 грн справді був реалістичним у період пікових світових цін - понад 1500 доларів за тонну. Тоді гуртова ціна в Україні сягала близько 92 грн за літр, і з урахуванням транспортування, витрат АЗС та маржі роздрібна ціна могла наблизитися до 100 грн.

Експерт додав, що сьогодні гуртова ціна знизилася приблизно до 80 грн за літр.

"Зараз гуртова ціна 80, відповідно на колонках вона 87–88 гривень. Тобто якщо світова ціна знову підніметься до 1500 доларів за тонну, знову будемо про це говорити. А наразі таких очікувань немає", - наголошує Куюн.

Сценарії подорожчання та подешевшання пального

Член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин та експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев у коментарі ТСН.ua розповіли, що в Україні у другому кварталі 2026 року ситуація з цінами на пальне залишатиметься у зоні високої невизначеності.

Вони розглянули два можливі сценарії розвитку подій: реалістичний, який передбачає збереження відносно стабільної ситуації на Близькому Сході (ймовірність - 70%), та песимістичний (30%) - у разі порушення перемир’я. Зокрема, у другому випадку нафта може знову перевищити позначку 130 доларів за барель.

Експерти вважають, що за реалістичним сценарієм ціни на пальне стабілізуються на поточному рівні:

  • дизель - 80–85 грн/л;
  • бензин - 70–75 грн/л;
  • автогаз - 49–50 грн/л.

Водночас у разі загострення ситуації на світових ринках та порушення перемир’я експерти прогнозують різке подорожчання пального.

"Передусім може бути подолано психологічну позначку - 100+ грн за літр дизеля та бензину А-95. Це призведе до нового витка зростання вартості проїзду та логістики", - зауважили вони.

Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Вплив АМКУ на АЗС

Варто додати, що 24 квітня Антимонопольний комітет України зобов'язав мережі АЗС встановити "обґрунтовані" ціни на пальне протягом найближчих 10 днів.

Так, мережі АЗС закликали відреагувати не лише на зростання цін на нафту, а й на падіння.

"У свою чергу конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", - підкреслили у комітеті.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

