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Ціни на АЗС кардинально зміняться: експерт повідомив, скільки коштуватиме пальне

Юрій Берендій
21 грудня 2023, 11:49
До Нового року ціна на автомобільний газ на АЗС може впасти до 30 гривень за літр, водночас, ціни на бензин також продовжують падати.
Ціни на АЗС кардинально зміняться: експерт повідомив, скільки коштуватиме пальне
Експерт повідомив, як зміниться ціна на пальне до Нового року / Колаж Главрел, фото: УНІАН

Ціни на скраплений газ та бензин продовжують падати через ціну на нафту на світовому ринку та через те, що українські компанії змогли обійти блокаду кордону з боку Польщі та нівелювати дефіцит. Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Ціна на бензин продовжує падати, притому падіння досить суттєве. Нагадаю, що у вересні був пік нафтових цін 95 доларів за барель. На разі протягом останнього місяця ціна не перевищувала вже 80 доларів за барель. Відповідно, закупівельна вартість на нафтопродукти впала і зараз ми це бачимо на колонках", - вказує експерт.

За словами Сергія Куюна зараз вся увага прикута до скрапленого газу.

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"Українські компанії вдало обійшли польську блокаду трьома шляхами. Перший — збільшили залізничні відвантаження. Другий — поїхали в об’їзд Польщі, через Словаччину та Румунії. Третій — збільшили закупівлі на південному напрямку, щоб не купувати в Польщі", - наголошує директор консалтингової компанії "А-95".

Сергій Куюн зазначає, що зараз ціна на скраплений газ на заправках дешевшає буквально кожного дня.

"Дефіцит ліквідовано і зараз ціни буквально на гривню кожного дня валяться. Я думаю, що ми побачимо до Нового року ще зниження. Думаю, що всі ціни на скраплений газ на всіх мережах АЗС будуть нижче за 30 грн на літр ", — додав Куюн.

На запитання щодо прогнозів цін на пальне на післяноворічний період, аналітик зазначив, що ситуація на світовому ринку нафти залежить від суб'єктивних рішень.

"Ситуація на нафтовому ринку дуже залежить від суб'єктивних рішень, наприклад, великих нафтовидобувних країн, таких як Саудівська Аравія і Росія. Ці країни постійно скорочують видобуток і тим самим змушують ціни на нафту зростати. Тому прогнозувати важко. Але бачимо, що сили, які направлені на здешевлення нафти та нафтопродуктів теж працюють. І бачимо, що останні два етапи зниження видобутку саудитами і росіянами фактично не дали результату. І ціни не те що не виросли, вони ще й впали. Тому йде таке протистояння. Будемо сподіватися, що все ж таки споживачі в цій ситуації виграють", - резюмував експерт.

Блокада україно-польського кордону

Павел Озигала, один з організаторів перекриття кордону, заявив, що польські перевізники планують відновити блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною з 18 грудня і погрожують, що блокада триватиме до 8 березня.

Згодом речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що польські перевізники розпочали акцію протесту та заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Страйк перевізників на кордонах з Польщею заблокував товаропотік і рух "коридорів солідарності". Це може призвести до кримінальної процедури Єврокомісії проти Польщі.

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