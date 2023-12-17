Поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня

Зараз у черзі на кордоні з польського боку перебуває понад 2 тисячі українських вантажівок.

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Поляки хочуть знову перекрити кордон / колаж: Главред, фото: UNAS

Один із лідерів протесту Павел Озигала повідомив, що у понеділок, 18 грудня, польські перевізники збираються відновити блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною і погрожують, що перекриття триватиме до весни.

Озигала повідомив польському виданню RMF24, що протестувальники мають намір продовжувати блокаду до 8 березня. Українські водії обурені такою ситуацією. Пропонують їх випустити з Польщі, а потім не пускати.

Польські водії в ідентичній ситуації по інший бік кордону. Крім того, вони скаржаться, що їх виганяють із системи електронної черги. Скасування цієї електронної черги є однією з вимог польських перевізників.

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Зараз у черзі на кордоні з польського боку перебуває понад 2 тисячі українських вантажівок. Оскільки за добу через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" може проїхати приблизно 650 вантажівок, то під час майбутнього протесту черга зросте вдвічі.

Черга в Дорогуську розтягнулася на 70 кілометрів і досягає містечка Пяски Свідницького повіту. Час очікування на реєстрацію - приблизно 100 годин.

Натомість черга до переходу з Україною в Гребенному становить 30 км і там - близько 500 вантажівок. Час очікування на заїзд - 125 годин.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Через страйк польських перевізників 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.

Польща блокує рух вантажівок з України. Поляки почали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".

Залізничники готові переправляти через польський кордон фури на платформах. Польські митники зараз проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, заявляють в "Укрзалізниці".

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