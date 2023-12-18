Все стоїть: у Польщі раптово заблокували рух вантажівок

Польські перевізники планують пропускати лише одну вантажівку на годину.

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У Польщі заблокували рух вантажівок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польські перевізники розпочали акцію протесту і заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Обмеження руху вантажівок в обох напрямках відбувається за кілька кілометрів від польського пункту пропуску. Протестувальники планують пускати лише одну вантажівку на годину. Вони обіцяють пускати вантажівки з гуманітаркою, тваринами та продуктами, які швидко псуються. Також безперешкодно обіцяють пропускати і автобуси.

Прикордонники зазначають, що після розблокування проїзду на цьому напрямку зросла кількість вантажівок, які перетинали україно-польський кордон. Лише минулої доби там оформили 1100 вантажівок. У бік України зранку рухались близько 2300 вантажівок.

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Блокування кордону України

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Внаслідок страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.

Польща блокує рух вантажівок з України. Напередодні поляки розпочали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".

11 грудня стало відомо, що розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало понад місяць.

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