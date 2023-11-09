Більше 5000 гривень щомісяця: кому в Україні надають фінансову підтримку

В Україні розпочинається програма фінансової допомоги, яка може становити понад 5000 гривень щомісяця для певних груп громадян.

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Українцям надають нову грошову допомогу від ООН / Колаж: Главред, фото: УНІАН, RFE/RL

Українці можуть розраховувати на фінансову допомогу у розмірі понад 5 тисяч гривень щомісяця, завдяки програмі, яку запускає УВКБ ООН. Про це повідомив Telegram-канал "Допомога УВКБ ООН у Сумській області".

Згідно з опублікованою інформацією, до 10 листопада буде діяти мобільна бригада БФ "Право на захист", яка прийматиме заявки від мешканців Сумської області на отримання матеріальної допомоги від УВКБ ООН для переселенців та осіб, які постраждали внаслідок бойових дій.

Ця допомога надається особам, які раніше не отримували пільг від міжнародних організацій. Крім цього, середньомісячний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 гривень на одну особу. В результаті цього програма може надавати 3600 гривень на особу сім'ям, які подали заявки після 1 жовтня, а також 2220 гривень на особу для підготовки до зимового періоду до кінця року.

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Програма призначена для таких категорій осіб:

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки з початком російського вторгнення;

Особи, які постраждали внаслідок бойових дій на території Сумської області;

Особи, які повернулися додому після вимушеного переїзду через військові дії.

Зазначені суми призначені для сімей, що відповідають певним критеріям вразливості, таким як одинокі батьки, сім'ї з неповнолітніми дітьми та членами родини похилого віку, сім'ї, які виховують прийомних дітей, а також сім'ї, що опікуються особами з особливими потребами.

Для отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН громадяни повинні звертатися до пункту збору даних фонду за адресою: м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 24, у наступні дні та часи:

8 листопада - з 11:00 до 18:00;

9 листопада - з 9:00 до 18:00;

10 листопада - з 9:00 до 16:00.

Щоб отримати фінансову допомогу від ООН потрібно особисто звернутися за вищевказаною адресою з паспортом, ідентифікаційним номером, банківськими реквізитами, документами про народження чи опіку над дітьми, довідкою або медичною інформацією, якщо особа має інвалідність або хронічні захворювання.

Зазначається, що всі члени сім'ї повинні бути присутніми під час подання заявки. Для маломобільних груп населення можлива реєстрація за оригіналами документів при наявності медичного підтвердження стану здоров’я.

Інші види допомоги українцям

Нагадаємо, Кабмін незабаром запустить експеримент, спрямований на забезпечення громадян додатковими дровами для опалення. Серед заходів — збільшення субсидій на придбання твердого пічного палива більш ніж удвічі, що складе 16,2 тисяч гривень на рік для кожної сім'ї. Уряд таким чином надає населенню можливість опалення у випадках, коли газифікація не є можливою.

Також з 1 жовтня Естонська рада у справах біженців розширила допомогу, яку надає вразливим верствам населення України. Тепер кожен член сім'ї може отримати 3,600 гривень, що є значним збільшенням порівняно з попередніми виплатами, які становили 2,220 гривень. Ця ініціатива спрямована на полегшення фінансового стану та покращення умов життя українських громадян, особливо тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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