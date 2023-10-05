По 3,6 тисячі грн для українців: як оформити допомогу

З 1 жовтня Естонська рада у справах біженців надаватиме вразливим верствам населення України допомогу в 3600 грн для кожного члена сім'ї.

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Люди з декількох регіонів України можуть отримати по 3,6 тисячі грн / колаж Главред, фото УНІАН

З 1 жовтня нинішнього року Естонська рада у справах біженців надає вразливим верствам населення України допомога в розмірі 3,6 тисячі грн для кожного члена сім'ї. Про це йдеться в заяві організації.

Раніше, до слова, розмір виплат становив 2,22 тисячі грн.

Допомога надається жителям таких областей України:

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Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

Для оформлення виплат необхідно звернутися за номером: 0-671-052-803. Під час дзвінка команда організації оцінить вразливість положення абонента, і, якщо звернення буде попередньо схвалено, фахівець додасть номер його телефону в базу даних.

Якщо люди проживають на тимчасово окупованих (після 24 лютого 2022 року) або нещодавно деокупованих (не раніше ніж за два місяці до дати звернення) територіях, то вони можете заповнити онлайн-форму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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