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80 гривень за десяток: в Україні рекордно злетіли ціни на яйця

29 вересня 2022, 20:34

А ось лоток в тридцять штук обійдеться в 126,25 гривень, тоді як минулого місяця їх можна було придбати за 90,44 гривень.

ціни на продукти, ціни на яйця, ціни в Україні
Ціни на яйця в Україні / УНІАН, pixabay

Ціни на яйця і соняшникову олію в Україні знову підвищилися в супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, середня вартість соняшникової олії підскочила з 61,76 грн до 62,80 грн за 850 мл.

Курячі яйця додали в ціні значно більше. Зокрема, десяток яєць підскочив з 31,84 гривень до 45-50 гривень.

А ось лоток в тридцять штук обійдеться вид 126,25 гривень, тоді як минулого місяця їх можна було придбати за 90,44 гривень.

При цьому, десяток домашніх яєць коштує від 75 до 80 гривень.

"До кінця року і в кінці зими побачимо ціну по 50 гривень на яйця. Я говорю про те, що ми можемо купити в магазинах - можна спрогнозувати що завгодно крім вартості яєць. Тому що виробники настільки колотяться між собою, що ціна якраз зростає напередодні нового року. Вона потім починає спадати. Така ситуація спостерігатиметься і зараз: у грудні ми матимемо максимальну ціну, а от у січні вона знижуватиметься. Вартість зростає навіть незважаючи на попит українців", - заявив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

ціни на яйця

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також:

яйца продукти харчування ціни на продукти Олексій Дорошенко
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