Атаки ЗСУ позбавили РФ третини бензину, виробництво покриває 65% попиту — Reuters

Росії щодня не вистачає 40–45 тисяч тонн бензину, що становить близько 35 % від літньої потреби.

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Україна систематично атакує НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У РФ виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту

Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт палива з Білорусі

У Росії виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах.

Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт палива з Білорусі та Індії, повідомляє Reuters з посиланням на власні розрахунки та джерела в галузі.

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За оцінками агентства, наразі Росії щодня не вистачає 40–45 тисяч тонн бензину, що становить близько 35 % від літньої потреби. Якщо в червні дефіцит оцінювався приблизно в 25 %, то зараз він істотно зріс.

У піковий літній сезон країні потрібно 115–120 тисяч тонн бензину на добу, однак наявні виробничі потужності вже не здатні забезпечити такий попит.

Серед підприємств, які постраждали від атак українських дронів, Reuters називає НОРСІ, Омський нафтопереробний завод і Саратовський НПЗ.

На тлі дефіциту уряд РФ обговорює можливість заборони на експорт бензину, дизельного та авіаційного палива. Водночас Росія нарощує імпорт: у червні поставки бензину з Білорусі стали рекордними, а також розпочалися морські поставки палива з Індії.

Проблеми з паливом публічно визнав і віце-прем’єр РФ Олександр Новак. За його словами, ситуація залишається складною, а стан справ на автозаправних станціях викликає занепокоєння населення.

Як зазначає Reuters, у курортній Анапі для контролю черг на АЗС навіть залучили козаків. Один із них пояснив агентству, що після повідомлень про дефіцит водії почали заправляти повні баки, що лише посилило ажіотаж.

За даними джерел видання, ситуація на російському ринку палива може почати стабілізуватися у другій половині липня, якщо українські сили не завдадуть нових ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

/ Главред

Безпілотники ЗСУ завдали ударів по об’єктах противника: що відомо

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели операцію з ураження військових цілей та об’єктів забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях. За інформацією військових, у результаті серії ударів було уражено 36 об’єктів, що перебували в глибокому тилу противника.

Серед цілей називалися командні пункти, радіолокаційні комплекси, логістична інфраструктура, а також об’єкти, пов’язані із забезпеченням російських сил паливом та енергоресурсами.

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке бере участь у виробництві російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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