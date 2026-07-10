РФ вдарила по центру Запоріжжя: є руйнування та багато поранених, людей евакуюють

Внаслідок російської атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновано та пошкоджено.

https://glavred.net/ukraine/rf-obstrelyala-centr-zaporozhya-kabami-est-pogibshiy-kolichestvo-ranenyh-rastet-10779620.html Посилання скопійоване

Атака на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

Росіяни вдарили по центру Запоріжжя авіабомбами

Попередньо відомо про загиблу та поранених

Мешканців пошкодженої багатоповерхівки евакуюють

Російські війська атакували центр Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина, кількість поранених росте.

Попередньо, щонайменше 3 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

відео дня

"Людина загинула, сталося займання автомобілів і будинку - продовжує надходити інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА повідомили, шо, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед поранених - дитина.

Крім того, у Запоріжжі розпочали евакуацію мешканців пошкодженої багатоповерхівки. Внаслідок удару керованими авіабомбами зруйновано житлові та нежитлові будівлі.

"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", - попереджають в ОВА.

Внаслідок російської атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновано та пошкоджено.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі, що виникли після удару. Також триває фіксація наслідків російської атаки.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 8 липня російські війська атакували Одесу із застосуванням балістичних ракет. Відомо про 4 загиблих та 7 поранених.

Нагадаємо,як писав Главред, вранці, 8 липня, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про ракетний удар по Києву. Рятувальники зафіксували пожежі в адміністративних будівлях та складських приміщеннях. За даними ДСНС постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ворожого безпілотника у Деснянському районі. Кличко уточнив, що БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією і на місце виїхали екстрені служби. За оновленими даними внаслідок цієї атаки постраждали вісім людей і одна особа загинула.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред