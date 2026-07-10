РФ вдарила по центру Запоріжжя: є руйнування та багато поранених, людей евакуюють

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- Росіяни вдарили по центру Запоріжжя авіабомбами
- Попередньо відомо про загиблу та поранених
- Мешканців пошкодженої багатоповерхівки евакуюють
Російські війська атакували центр Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина, кількість поранених росте.
Попередньо, щонайменше 3 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Людина загинула, сталося займання автомобілів і будинку - продовжує надходити інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Згодом в ОВА повідомили, шо, кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед поранених - дитина.
Крім того, у Запоріжжі розпочали евакуацію мешканців пошкодженої багатоповерхівки. Внаслідок удару керованими авіабомбами зруйновано житлові та нежитлові будівлі.
"Наразі небезпека не минула. Відомо про нерозірвані боєприпаси. Тож важливо перебувати у безпеці та слухати вказівки поліцейських та рятувальників", - попереджають в ОВА.
Внаслідок російської атаки щонайменше 15 приватних будинків зруйновано та пошкоджено.
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі, що виникли після удару. Також триває фіксація наслідків російської атаки.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, 8 липня російські війська атакували Одесу із застосуванням балістичних ракет. Відомо про 4 загиблих та 7 поранених.
Нагадаємо,як писав Главред, вранці, 8 липня, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про ракетний удар по Києву. Рятувальники зафіксували пожежі в адміністративних будівлях та складських приміщеннях. За даними ДСНС постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ворожого безпілотника у Деснянському районі. Кличко уточнив, що БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією і на місце виїхали екстрені служби. За оновленими даними внаслідок цієї атаки постраждали вісім людей і одна особа загинула.
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Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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