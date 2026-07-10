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Готують тисячі "Бандеролей": "Флеш" попередив про новий план РФ

Руслана Заклінська
10 липня 2026, 16:32
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Радник міністра оборони розповів, що Росія не зможе легко масштабувати виробництво реактивних "Шахедів".
Готують тисячі 'Бандеролей': 'Флеш' попередив про новий план РФ
Дефіцит палива в РФ не вплине на "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій "Флеш" Бескрестнов/Telegram

Ключові тези:

  • Виробництво "Бандеролей" - 1000-1500 на рік
  • Двигуни для реактивних "Шахедів" везуть із Китаю і Тайваню
  • Такі дрони лишають тепловий слід і вразливі для ракет

Росія планує наростити виробництво дронів "Бандероль" до 1000-1500 одиниць на рік. Водночас реактивні версії "Шахедів" залишаються значно вразливішими через залежність від іноземних двигунів і потужний тепловий слід під час польоту. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, головна перевага нового дрона - його вартість порівняно з іншими типами озброєння, якими Росія атакує українські міста.

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"Ми знаємо, що у Росії вже є виробничий прогноз - десь 1000-1500 "Бандеролей" на рік. Це досить велика кількість. "Бандероль" - не дуже дорогий виріб, якщо порівнювати його з крилатими або балістичними ракетами", - зазначив Бескрестнов.

Ракета Бандероль
Бандероль / Інфографіка: Главред

Попри окремі успіхи з реактивними модифікаціями, масштабувати їхнє виробництво росіянам складніше, ніж бензинові аналоги.

"У реактивних "Шахедах" критична частина - це реактивний двигун. Зараз росіяни купують їх у Китаї та Тайвані. Вони коштують дорожче, ніж бензинові двигуни. Також є нюанс: таким "Шахедам" потрібно більше палива для польоту. І вони залишають дуже потужний тепловий слід, що дає можливість працювати по них ракетами, а не лише, наприклад, перехоплювачами", - пояснив радник міністра.

Також Бескрестнов спростував припущення про те, що реактивні "Шахеди" залежать від дизельного палива, а отже можуть постраждати від можливого дефіциту дизелю в Росії.

"Ні, там звичайне авіаційне паливо чи бензин. Тому перебої з паливом жодним чином не позначаться на російській армії, адже росіяни знайдуть, де взяти паливо для армії та "Шахедів", - підсумував він.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Коли Росія може завдати нового масованого удару - думка експерта

Росія навряд чи зможе довго завдавати масованих ударів по Україні кожні три-чотири дні через обмежені темпи виробництва ракет, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, РФ наразі виробляє близько трьох балістичних ракет на добу, або приблизно 90 на місяць. Тому, якщо масовані атаки відбуватимуться надто часто, запаси ракет швидко скоротяться.

"Я думаю, що цього разу Росія завдала удару всього через три доби після попередньої атаки лише з однієї причини - вона прагнула викликати паніку серед українців, продемонструвавши здатність росіян завдавати ударів кожні три-чотири доби. Але насправді Росії не вистачить надовго, якщо вона проводитиме масовані атаки кожні три-чотири доби, і дуже скоро повернеться до традиційних інтервалів між ударами – тиждень-два", - припустив Коваленко.

Удари РФ по Україні - новини за темою

За словами військового експерта Олега Жданова, ризик нової масованої атаки РФ найближчим часом залишається високим. Він зазначив, що навіть після нещодавнього масштабного удару Росія все ще може зберігати запас ракет для подальших обстрілів.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що російські атаки мають передусім інформаційно-психологічний характер і спрямовані на створення потрібного Кремлю ефекту та відволікання уваги росіян від внутрішніх проблем.

Такої ж думки дотримується і заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, масовані удари по цивільній інфраструктурі не мають воєнної доцільності, а їхня головна мета - посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію в країні.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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