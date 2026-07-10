У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Лавров заявив, що Росія продовжить досягати своїх "цілей".

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У Крмлі висунули умови для завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Лавров заявив про відмову від припинення вогню

Кремль знову вимагає капітуляції України

Москва не змінює своїх воєнних цілей

Москва не збирається погоджуватись на припинення вогню по лінії фронту. Кремль і надалі буде намагатись досягти "цілей СВО". Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

Він сказав, що Росія продовжуватиме війну до повної капітуляції України.

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Лавров також повернувся до риторики диктатора Володимира Путіна, яку той озвучував ще влітку 2024 року. Тоді очільник Кремля вимагав від України капітуляції, що передбачає повну віддачу територій чотирьох областей.

Зокрема, Москва наполягає на виведенні підрозділів ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, попри те, що армія РФ так і не змогла повністю окупувати ці регіони.

Серед інших безглуздих вимог - офіційне міжнародне визнання цих територій та Криму російськими, повна відмова Києва від євроатлантичної інтеграції та курсу на НАТО, а також проведення "демілітаризації та денацифікації".

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Російський дипломат наголосив, що позиція вищого політичного керівництва країни-агресорки нібито жодним чином не коригуватиметься під впливом зовнішніх факторів чи ситуації на полі бою.

"Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в міністерстві закордонних справ", - сказав Лавров, підтверджуючи небажання Кремля йти на реальні мирні переговори.

Що може вплинути на завершення війни

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявляв, що країна-агресорка Росія має ресурси для продовження війни у нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті.

За його словами, ключовим фактором може стати зміна настроїв усередині російського суспільства.

"Реальна можливість прискорити закінчення війни полягає в реакції населення Росії на наші дії. Раніше "СВО" було десь далеко, а тепер раптом опинилося поруч. Багато хто скаже, що жителі Росії, які залишилися, - це рабський і заляканий народ, це так, але у будь-якого раба є межа терпіння, коли йдеться про ту саму нижню частину відомої всім піраміди Маслоу", - наголосив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що чим більше Україна битиме по країні-агресорці Росії, тим ширшою доведеться робити "буферну зону" на кордоні і тим тривалішою може бути війна.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявляв про хід переговорного процесу щодо припинення війни. За його словами, нові деталі переговорів з Путіним свідчать про наближення сторін до можливого вирішення конфлікту в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив позицію щодо можливого завершення активної фази бойових дій. Керівник ГУР звернув увагу на складні перспективи завершення війни і закликав профільні відомства враховувати ризик нового етапу ескалації перед можливою деескалацією.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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