У ЗСУ створили командування далекобійного впливу на РФ: Зеленський розкрив деталі

Також президент анонсував трансформацію штурмових військ та створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

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В Україні створили командування далекобійного впливу на РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот

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У ЗСУ створили командування далекобійного впливу на Росію

Також Зеленський підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування

Крім того, анонсовано зміни на рівні управління штурмовими військами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення у складі Збройних сил України нового командування далекобійного впливу, яке зосередить усі наявні ресурси для ще відчутнішого зниження російського потенціалу війни. Про це глава держави розповів у своєму зверненні.

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"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - зазначив він.

Трансформація штурмових військ

Крім того, Зеленський анонсував трансформацію штурмових військ. Він зазначив, що необхідно вирішити низку проблем, зокрема пов’язаних зі ставленням до військових. За його словами, правоохоронні органи вже здійснюють відповідні процесуальні кроки. Також президент анонсував зміни в управлінні.

Створення Обʼєднаних сил швидкого реагування

Також президент підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування. Новий підрозділ має поєднати штурмові підрозділи, безпілотні системи, артилерію та інші засоби для оперативного реагування на фронті.

Командувачем Об’єднаних сил призначать командира 8 корпусу ДШВ бригадного генерала Дмитра Волошина.

"Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", - підсумував Зеленський.

Про персону: Дмитро Волошин Дмитро Волошин - бригадний генерал, Герой України, командир 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Народився у місті Верхівцеве Дніпропетровської області. Проходив службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді та 46-й окремій аеромобільній Подільській бригаді. У 2024 році очолив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, яка під його командуванням виконувала бойові завдання в районі Вовчанська на Харківщині та зупинила просування російських військ. У квітні 2025 року був призначений командиром 8-го корпусу ДШВ. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а у 2024 році отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка".

Українські далекобійні санкції - останні новини

Як писав раніше Главред, Сили оборони України виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і удари країни-агресорки Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що українські далекобійні засоби уразили об’єкти у кількох російських регіонах, зокрема Саратовській області, Татарстані, Башкортостані та Воронезькій області.

Раніше, 7 липня, Москву та Московську область атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів.

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