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Танкери, суховантаж і пором горять в морі: скільки кораблів уразили СБС

Руслана Заклінська
10 липня 2026, 18:09
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Сили безпілотних систем звітують про ураження 13 плавзасобів біля Криму.
Танкери, суховантаж і пором горять в морі: скільки кораблів уразили СБС
СБС уразили ще 13 суден на підходах до Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

Головне:

  • Атаковано 10 танкерів, суховантаж, паром і буксир
  • Знеструмлено п'ять об'єктів енергетики Криму
  • Уражено 41 військову ціль

У ніч на 10 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 13 одиниць суден так званого "тіньового флоту" Росії, які перебували на підходах до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram.

відео дня

"Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13 одиниць тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня", - написав Бровді.

За його словами, серед уражених цілей - 10 танкерів, один суховантаж, один пором та один морський буксир. Усі судна ідентифіковані як такі, що входять до складу "тіньового флоту" та перебувають під міжнародними санкціями.

"48 одиниць плавзасобів уражено Птахами СБС протягом 120 годин, флот системно анорексує", - написав Бровді.

Танкери, суховантаж і пором горять в морі: скільки кораблів уразили СБС
Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці Криму

Окрім суден, у межах проєкту "Кримський рубильник off" українські безпілотники атакували енергетичні об'єкти на території окупованого Криму. За словами "Мадяра", уражено п'ять електропідстанцій:

  • ПС 110 кВ "Берегове" у районі населеного пункту Молочне;
  • ПС 110 кВ "Саки";
  • ПС 110 кВ "Майнаки" в Євпаторії;
  • ПС 110 кВ "Новоозерна";
  • ПС 35 кВ "Медведеве".

Скільки військових цілей уразили СБС

Протягом ночі в оперативній глибині окупованої території Криму та південної частини тимчасово окупованих територій безпілотники СБС уразили 41 військову ціль. У тактичній глибині лінії бойового зіткнення за добу підрозділ звітує про 426 знищених військовослужбовців РФ, а загальна кількість уражених ворожих цілей за 24 години сягнула 1660.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", - додав "Мадяр".

Як можна зупинити тіньовий флот Росії - думка експерта

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів Главреду, що близько 70% суден російського "тіньового флоту" вже перебувають під міжнародними санкціями, однак самих обмежень недостатньо для повного припинення їхньої діяльності.

За його словами, точна кількість таких суден залишається дискусійною, оскільки залежить від методики підрахунку. Водночас, за приблизними оцінками, Росія може мати близько тисячі танкерів, які використовуються для обходу санкцій, з них приблизно 700 уже потрапили під обмеження.

"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" - близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - зазначив Власюк.

Експерт наголосив, що саме внесення судна до санкційних списків не означає автоматичного припинення його роботи. За його словами, необхідні додаткові механізми, які ускладнять експлуатацію таких танкерів.

Удари по російських танкерах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ударів по двох російських танкерах із бензином, які прямували з Таганрога до окупованого Криму. Також під ураження потрапили нафтобаза в Керчі, два комплекси протиповітряної оборони С-400 та радіолокаційна станція "Небо-У".

У ніч на 7 липня СБС уразили вісім танкерів із паливом російського "тіньового флоту" в Азовському морі. За словами командувача СБС Роберта Бровді, оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вивели з ладу судна, які перебували під міжнародними санкціями.

В ніч проти 8 липня уразили дев’ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі. Загалом за 72 години було уражено 21 судно, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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