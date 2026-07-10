Долар і євро раптово подешевшали після злету - новий курс валют на 13 липня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 13 липня.

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Курс валют на 13 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 13 липня

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 13 липня

На понеділок, 13 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар, євро та польський злотий незначно втратили в ціні. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 13 липня

Офіційний курс долара США до гривні на понеділок встановлено на рівні 44,49 гривні за долар. Порівняно з п’ятницею, 10 липня, американська валюта подешевшала на 2 копійки.

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Курс євро на 13 липня

Курс євро також дещо знизився. На понеділок НБУ встановив його на рівні 50,86 гривні за євро, що на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю.

Курс злотого на 13 липня

Польський злотий також послабив свої позиції. Офіційний курс на 13 липня становить 11,69 гривні за злотий, що на 11 копійок менше, ніж попереднього дня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини за темою

Нагадаємо, на п’ятницю, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,51 гривні за один долар США. Курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Крім того, народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк говорила, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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