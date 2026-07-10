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Тенденція на дітей: найбагатші чоловіки світу зважилися на дивний крок

Олена Кюпелі
10 липня 2026, 21:04
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Західні журналісти звернули увагу на несподіваний тренд.
Маск пообіцяв створити нову політичну партію у США
Маск вважає, що світу загрожує демографічна криза / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Коротко:

  • Який тренд набирає популярності
  • Хто його головні представники

Видання The New York Times звернуло увагу на незвичайний феномен, який журналісти вже називають своєрідним клубом мега-батьків.

Його представників об’єднує прагнення мати не кількох дітей, а десятки чи сотні нащадків, використовуючи сучасні репродуктивні технології та власні фінансові можливості.

відео дня

Чому виник цей тренд і чому він викликає дедалі більше дискусій - розповіли на 1+1.

Серед найвідоміших прикладів - Ілон Маск і Павло Дуров. Також журналісти згадують засудженого американського бізнесмена Грега Ліндберга та покійного фінансиста Джефрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Дуров став донором сперми і, як стверджується, є батьком понад сотні дітей. Маск, у свою чергу, вже давно говорить про демографічну кризу.

Павло Дуров
Павло Дуров - донор сперми / TechCrunch/Wikimedia

За офіційною інформацією, зараз у Маска 14 дітей, народжених від різних жінок. Однак люди з його оточення припускають, що реальна кількість його нащадків може бути більшою.

Однак не все так просто з цим "трендом". Так, фахівці звертають увагу на можливі ризики. Серед них - ймовірність випадкових родинних зв’язків між людьми, які не знають про спільне походження, особливо якщо донорський матеріал використовувався багаторазово.

Крім того, психологи говорять про можливі емоційні наслідки для дітей, які можуть одного дня дізнатися, що мають десятки або навіть сотні братів і сестер.

Ілон Маск
Ілон Маск прогнозує кризу / ua.depositphotos.com

Крім того, дедалі частіше порушується питання етики. Критики вважають, що можливість "масового" батьківства завдяки сучасним репродуктивним технологіям створює нові моральні та юридичні виклики, на які суспільство поки що не має готових відповідей.

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Про особу - Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink та The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор та голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну та забезпечив надання послуг глобальної супутникової системи Starlink на території України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як фактичну підтримку російської пропаганди. Цей твіт викликав бурхливі негативні реакції, внаслідок чого акції Tesla подешевшали на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду з боку деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року, щоб задобрити Путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну, чи Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових жертв на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроекту США про надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб ті не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну, і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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