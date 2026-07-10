Тенденція на дітей: найбагатші чоловіки світу зважилися на дивний крок

Західні журналісти звернули увагу на несподіваний тренд.

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Маск вважає, що світу загрожує демографічна криза / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Коротко:

Який тренд набирає популярності

Хто його головні представники

Видання The New York Times звернуло увагу на незвичайний феномен, який журналісти вже називають своєрідним клубом мега-батьків.

Його представників об’єднує прагнення мати не кількох дітей, а десятки чи сотні нащадків, використовуючи сучасні репродуктивні технології та власні фінансові можливості.

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Чому виник цей тренд і чому він викликає дедалі більше дискусій - розповіли на 1+1.

Серед найвідоміших прикладів - Ілон Маск і Павло Дуров. Також журналісти згадують засудженого американського бізнесмена Грега Ліндберга та покійного фінансиста Джефрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Дуров став донором сперми і, як стверджується, є батьком понад сотні дітей. Маск, у свою чергу, вже давно говорить про демографічну кризу.

Павло Дуров - донор сперми / TechCrunch/Wikimedia

За офіційною інформацією, зараз у Маска 14 дітей, народжених від різних жінок. Однак люди з його оточення припускають, що реальна кількість його нащадків може бути більшою.

Однак не все так просто з цим "трендом". Так, фахівці звертають увагу на можливі ризики. Серед них - ймовірність випадкових родинних зв’язків між людьми, які не знають про спільне походження, особливо якщо донорський матеріал використовувався багаторазово.

Крім того, психологи говорять про можливі емоційні наслідки для дітей, які можуть одного дня дізнатися, що мають десятки або навіть сотні братів і сестер.

Ілон Маск прогнозує кризу / ua.depositphotos.com

Крім того, дедалі частіше порушується питання етики. Критики вважають, що можливість "масового" батьківства завдяки сучасним репродуктивним технологіям створює нові моральні та юридичні виклики, на які суспільство поки що не має готових відповідей.

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