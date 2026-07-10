У Краснодарському краї і Таганрозі прогриміли вибухи, НПЗ в вогні: що відомо

Масштабну пожежу зафіксували в районі одного з найбільших НПЗ півдня РФ.

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Дрони атакували щонайменше один НПЗ цієї ночі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

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Україна атакувала Краснодарський край

В Ільську після атаки горить НПЗ

У Таганрозі виникла пожежа в порту

У ніч на 10 липня у Краснодарському краї країни-агресорки Росії було гучно через вибухи. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про атаку на Ільський НПЗ.

За його даними, в районі підприємства пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. Офіційна влада Краснодарського краю наразі не підтверджує масштабів ураження.

відео дня

"Ільський НПЗ один із найбільших НПЗ півдня Росії. Потужність переробки - близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Підключений до системи магістральних нафтопроводів "Транснєфті" та є важливим елементом паливної логістики Південного федерального округу", - зазначив Андрющенко.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що Ільський НПЗ Сили оборони атакують регулярно. Лише у 2026 році цей нафтопереробний завод попадає під удар вже четвертий раз.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки на Краснодарський край і Таганрог:

Атака на Таганрог

Також цієї ночі під атакою українських дронів опинився Таганрог. Після атаки виникла пожежа в районі порту, в стороні "Таганрозького авіаційного коледжу імені В. М. Петлякова⁠", який готує фахівців для авіаційної та машинобудівної галузей Ростовської області.

Як США допомагають Україні бити по Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, допомога від США полягає в наданні супутникової розвідувальної інформації Україні.

Мова йде про точні координати цілей і про те, як до цих цілей дістатися. Американська інформація дозволяє українським військовим обминати російські системи ППО.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту.

Раніше також Москву та Московську область атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів.

Напередодні стало відомо, що у російському Бєлгороді 7 липня пролунала серія вибухів. Після ударів в прикордонному місті фіксували перебої зі світлом та водопостачанням.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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