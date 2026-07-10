The Rolling Stones випустили 25-й альбом: музикантам допомагали Маккартні та Бруно Марс

Альбом "Foreign Tongues" побудований на звичній для гурту суміші блюзу, кантрі, року та фірмового гітарного звучання.

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The Rolling Stones випустили новий альбом / колаж: Главред, фото: instagram.com/therollingstones

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У створенні нового релізу взяли участь знамениті музиканти

Окреме місце в альбомі займає пісня "Hit Me in the Head", у якій грає Чарлі Воттс

Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones випустив 25-й студійний альбом. Про це пише Billboard.

До альбому під назвою "Foreign Tongues" ("Іноземні мови") увійшли 14 треків, зокрема 12 нових композицій та кавери на пісні You Know I’m No Good виконавиці Емі Вайнхаус і Beautiful Delilah рокера Чака Беррі.

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У створенні нового релізу взяли участь знамениті музиканти, зокрема Стів Вінвуд, Пол Маккартні, фронтмен гурту The Cure Роберт Сміт, барабанщик Red Hot Chili Peppers Чед Сміт та Бруно Марс.

Окреме місце в альбомі посідає Hit Me in the Head. У цій композиції звучить Чарлі Воттс - барабанщик The Rolling Stones, який помер у 2021 році. Трек записали в Лос-Анджелесі ще за його життя, а в решті пісень партії ударних виконав Стів Джордан.

Фото: обкладинка альбому

"Foreign Tongues" побудований на звичній для гурту суміші блюзу, кантрі, року та фірмового гітарного саунду. The Guardian зазначає, що альбом не намагається копіювати ранні роботи The Rolling Stones, але зберігає їхню впізнавану енергетику.

Серед найпомітніших пісень критики виділяють Rough and Twisted, Divine Intervention, Ringing Hollow, Some of Us та Mr Charm. У Some of Us провідну вокальну партію виконав Кіт Річардс, а Ringing Hollow у рецензіях описують як один із політично забарвлених треків альбому.

Associated Press поставило "Foreign Tongues" чотири зірки з п’яти та назвало альбом продовженням пізнього творчого ривка гурту. У рецензії зазначається, що альбом поєднує теми кохання, віку, політики та смертності, але при цьому залишається концертно-зарядженим рок-записом.

Раніше The Rolling Stones скасували тур по Великій Британії та Європі, який мав відбутися у 2026 році. Причиною став стан здоров’я 81-річного гітариста Кіта Річардса, який не дозволяє йому вирушити на гастролі. Зазначається, що тривала боротьба з артритом вплинула на техніку гри музиканта, який може не впоратися з виснажливим концертним туром.

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Про гурт: The Rolling Stones The Rolling Stones - легендарний британський рок-гурт, заснований у 1962 році в Лондоні. Він вважається одним із найвпливовіших, комерційно успішних і довговічних музичних колективів в історії світової поп-культури. Дослівний переклад назви - "Котячі камені", але в переносному значенні це означає "Перекотиполе" або "Вільні мандрівники". Гурт заснували гітарист Брайан Джонс, вокаліст Мік Джаггер та гітарист Кіт Річардс. Протягом понад 60 років лідерами гурту залишаються фронтмен Мік Джаггер і гітарист Кіт Річардс. Їхнє звучання сформувалося під впливом американського блюзу та рок-н-ролу 1950-х років. Світову славу їм принесли такі культові пісні, як (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black, Sympathy for the Devil та Angie. Червоний висунутий язик і губи ("Hot Lips") стали одним із найвпізнаваніших візуальних символів у світі музики. У 1960-х роках гурт разом із The Beatles підкорив музичний ринок США та змінив світову індустрію. Альбоми гурту розійшлися тиражем понад 250 мільйонів копій. Колектив увійшов до Зали слави рок-н-ролу ще в 1989 році. Музиканти продовжують випускати студійні альбоми та збирати стадіони по всьому світу, незважаючи на солідний вік учасників.

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