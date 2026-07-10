Тисячі людей мають виїхати: в одній з областей оголосили евакуацію

Ще понад 6,5 тисячі жителів Дніпропетровщини підлягають обов’язковій евакуації

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Влада Дніпропетровщини оголосила обов’язкову евакуацію / Колаж: Главред, фото: Мінрозвитку громад

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На Дніпропетровщині розширили обов’язкову евакуацію населення

Йдеться про 2 населених пункти у двох районах області

Покинути свої домівки мають понад 6,5 тисячі людей

10 липня на Дніпропетровщині запровадили обов’язкову евакуацію для всіх мешканців ще двох населених пунктів - Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району.

Покинути свої домівки мають понад 6,5 тисячі людей, які досі залишаються на цих територіях. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Зазначається, що дітей із цих населених пунктів евакуювали раніше. Тепер небезпечні території мають залишити й дорослі.

Після евакуації людей прийматимуть п’ять транзитних центрів, які працюють у Дніпропетровській області. Там евакуйовані зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, а також продуктові й гігієнічні набори.

За потреби людям допоможуть із подальшим розселенням. "Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни", - наголосив Ганжа.

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Нагадаємо, раніше у Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Кріс того, Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах.

Главред раніше писав, що у червні влада Дніпропетровщини оголосила примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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