Білорусь будує військову інфраструктуру біля двох областей України: чи є загроза

Росія також продовжує тиснути на Білорусь та намагається втягнути Мінськ у війну.

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Чи є загроза вторгнення з Білорусі / колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі

Головне із заяви Демченка:

Ударного угруповання ворога у Білорусі наразі немає

Білорусь розбудовує військову інфраструктуру

Загроза на кордоні для України зберігається

Наразі на території Білорусі не спостерігається ударного угруповання ворога, але українська розвідка фіксує розбудову військової інфраструктури. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про полігони, і місця, де можна утримувати особовий склад чи техніку.

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"Активність на території Білорусі проглядається щодо подальшого розвитку військової інфраструктури. Це і полігони, і місця, де можна утримувати в подальшому особовий склад чи техніку, і це логістичні маршрути. У більшості це відбувається по напрямку Чернігівщини та Київщини. Менше це проглядається біля наших західних областей – Волинь та Рівненщина", - наголосив він.

Демченко також додав, що Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби схилити її до більш активної участі у війні проти України.

"У цілому, те, що відзначають підрозділи розвідок, Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб та більш масштабно своїми силами долучилася до війни, розв’язаної Росією проти нашої країни. Білорусь цьому пручається, намагається всіляко не піддатися на цей тиск. Але загроза для України в цілому на цьому напрямку зберігається, і наша задача в першу чергу - нарощувати оборонні можливості по лінії кордону і по прикордонню, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - підсумував речник ДПСУ.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза наступу РФ на півночі

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявляв, що загроза нового наступу Росії на півночі є цілком реальною.

За його словами, Росія навряд чи ставить перед собою завдання захопити Київ або Чернігів, але головною метою ворога буде - змусити Україну перекинути резерви та розтягнути лінію оборони.

"Перекидання українських сил на північ може послабити оборону на інших ділянках фронту та створити для російської армії сприятливіші умови для наступу", - вважає він.

Загроза вторгнення з Білорусі - що відомо

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі є малоімовірним, проте виключати приховані операції агресора не можна.

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи погодиться на пряме втягування своєї країни у війну проти України, хоча Росія була б зацікавлена в активнішому використанні білоруського напрямку.

Як повідомляв Главред, командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявляв, що Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції противнику потрібні значні ресурси. Зараз українські сили роблять усе, аби не допустити такого розвитку подій.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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