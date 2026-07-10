У КМДА повідомили, коли планують запровадити нові тарифи на проїзд у Києві

У КМДА наголосили, що підстав для зміни раніше оголошеного графіку поки що немає.

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Коли в Києві почне діяти тариф 30 грн за проїзд / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Проект розпорядження про підвищення проходить обов’язкові процедури узгодження

Профільні служби продовжують підготовку до запровадження нових тарифів з 15 липня

У Київській міській державній адміністрації заявили, що поки що не розглядають перенесення термінів підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті. Незважаючи на повідомлення, що з’явилися в ЗМІ та соціальних мережах, орієнтовною датою запровадження нових тарифів, як і раніше, залишається 15 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, відомство не робило офіційних заяв щодо можливого перенесення підвищення вартості проїзду. Наразі проект відповідного розпорядження проходить обов’язкові процедури узгодження в Департаменті економіки, передбачені чинним законодавством.

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У КМДА наголосили, що підстав для зміни раніше оголошеного графіку поки що немає. За словами представників КМДА, рішення про перенесення термінів не ухвалювалося, тому профільні служби продовжують підготовку до запровадження нових тарифів саме з 15 липня.

У мерії також припустили, що інформація про можливе відтермінування з’явилася через неправильне тлумачення повідомлень про те, що проект розпорядження все ще перебуває на етапі узгодження та очікує завершення всіх бюрократичних процедур.

Таким чином, у КМДА запевнили, що на сьогодні жодних змін у раніше оголошених термінах не планується, а комунальний транспорт столиці продовжує готуватися до запровадження нових тарифів.

"Ми плануємо без змін, нам нічого не надходило про перенесення термінів. Тобто ми готуємося з 15 липня", - додали в пресслужбі КМДА.

У Києві підвищують вартість проїзду: що відомо

Раніше повідомлялося, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

У Києві, після подорожчання цін на громадський транспорт, не виключено нового зростання тарифів на проїзд у метро. Про це заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко, коментуючи рішення про залучення кредиту на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він наголосив, що наразі вартість проїзду в Києві є найнижчою в Україні.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити міську скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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