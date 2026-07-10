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В Москві оголосили небезпеку: небо затягнув густий дим, потужно горить НПЗ

Анна Косик
10 липня 2026, 12:36
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З багатьох точок міста жителі Москви бачать сірий стовп диму.
пожар в районе НПЗ в Москве
Російська влада поки мовчить про пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • В деяких областях Росії оголосили ракетну небезпеку
  • Після оголошення тривоги в Москві помітили дим над НПЗ
  • В Татарстані здійнялася пожежа на нафтопереробному заводі

У Московській та Калузькій областях країни-агресорки Росії вдень 10 липня оголосили ракетну небезпеку. Через декілька хвилин після цього над Москвою з'явився густий дим.

За даними моніторингових каналів, у столиці РФ почав горіти НПЗ в районі Капотня. Наразі інформація про джерело пожежі уточнюється. Водночас місцева влада факт займання приховує.

відео дня
В Москві оголосили небезпеку: небо затягнув густий дим, потужно горить НПЗ
Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео пожежі на НПЗ в Москві:


Місцевих жителів лише попередили про можливі перебої у роботі мобільного інтернету та рекомендували залишатися вдома, не підходити до вікон чи пройти в укриття.

В Москві оголосили небезпеку: небо затягнув густий дим, потужно горить НПЗ
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Водночас Москва - не єдине місто РФ, де зараз вирує пожежа. Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що пожежа виникла і в районі Нижньокамського НПЗ в Республіці Татарстан. Деталі уточнюються.

Як США допомагають Україні бити по російських НПЗ

Главред писав, що за словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, США надають супутникову розвідувальну інформацію Україні. Мова йде про точні координати цілей і про те, як до цих цілей дістатися.

Якщо навіть говорити про удари по Москві, то американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє Україні обминати російські системи ППО.

Пожежі на російських НПЗ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 липня у Краснодарському краї було гучно через вибухи. З'ясувалося, що українські військові атакували Ільський НПЗ.

Напередодні, 8 липня, у Саратові повітряна атака відбулася на місцевий нафтопереробний завод, раніше відомий як "Крекінг". На підприємстві виникла пожежа.

Раніше також під удар потрапив Нижньокамський нафтопереробний завод "ТАНЕКО". Безпілотники дісталися цілі за понад 1100 кілометрів від українського кордону.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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