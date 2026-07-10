РФ вгатила ракетами по порту в Одеській області: є жертва

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ракетний удар виникла пожежа.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-raketami-po-portu-v-odesskoy-oblasti-est-zhertva-10779731.html Посилання скопійоване

Окупанти атакували ракетами порт на Одещині / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): УНІАН, скріншот з відео

Що відомо:

РФ вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини

Загинув докер-механізато

Пошкоджено об’єкти та техніку

Російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура", - заявив він.

відео дня

Очільник ОВА зазначив, що внаслідок російського обстрілу на території портової інфраструктури виникла пожежа. Наразі на місці ворожої атаки тривають роботи з ліквідації її наслідків.

"На жаль, одна людина загинула. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додав Кіпер.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що загиблим є докер-механізатор. За його словами, загиблий перебував на робочому місці та виконував свої службові обов'язки під час російського удару.

"Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та техніку на території портових операторів. Зокрема, пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка", - розповів Кулеба.

Крім цього, внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів. Рятувальники оперативно локалізували займання.

Чи продовжить РФ бити по Україні балістикою - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів Главреду, що Росія не має достатніх запасів ракет для проведення щотижневих масованих ударів по Україні. Водночас ворог, за його словами, може продовжувати точкові атаки балістичними ракетами для тиску на цивільне населення.

"Я думаю, що ресурс ракет у них усе ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Думаю, динаміка буде приблизно такою, як зараз", - припустив "Флеш".

Звідки і якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Він також не виключає, що РФ періодично проводитиме масштабніші удари, використовуючи значну кількість балістичних ракет. На думкку "Флеша", великі ракетні атаки можуть відбуватися приблизно раз на кілька тижнів або раз на місяць.

Російські удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська 10 липня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області реактивним безпілотником типу "Шахед". Дрон влучив в об’єкт критичної інфраструктури.

Також 10 липня росіяни атакували центр Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинули люди, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що протягом першого тижня липня РФ випустила по Україні 164 ракети, з яких українська ППО збила близько 100. Найбільшу загрозу, за його словами, становлять балістичні ракети.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред